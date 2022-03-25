民進黨初選登記終日 林依婷由雙親陪同 湧言會請名嘴助陣

民進黨南、安平區參選人林依婷今 (25) 日上午前往民進黨南市黨部登記參加黨內初選民調。林依婷低調的沒有壯觀的遊行隊伍，只由雙親陪同前往登記，顯出台南在地女兒的樸實風範。而湧言會市議員擬參選人林建南、陳皇宇、陳金鐘、陳世霖、張豪澤、陳俊安及李開通等7人前往民進黨台南市黨部登記市議員黨內初選，名嘴王瑞德及金曲歌王楊烈並陪同前往支持打氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金曲歌王楊烈陪同林建南掃街拜票（圖／記者張振興攝，2022,03,25）

擁有陽光、開朗「你來挺‧我來拼」真性情的林依婷，自留學歸國後受到南市長黃偉哲的網羅加入團隊，將自身所學貢獻給市政，擔任「市政三分鐘」主持人時走遍台南 37 區，對市政的運作上充分了解，後來更受市長黃偉哲提拔，擔任台南市政府副發言人，從市政陌生人轉變為最懂市政的副發言人。

林依婷說，本身必須對民眾負責與承諾，若有機會擔任民意代表，將是全體南區、安平人的代言人，服務不分藍綠，會以民眾利益最大化為監督的目的，做一名優秀的代議士。登記過後就是資格審查， 4/11 開始進行初選電話民調，若市民朋友有接到電話民調，請給新人表現的機會，麻煩大家一定要回答，唯一支持林依婷。

而金曲歌王

楊烈也特地南下陪同林建南等人登記初選，並陪同林建南掃街拜票。林建南表示，有楊烈這般熱情義氣的陪伴加持下，他一定更更正面、更努力的為台南市民尋求更多的福祉，也會仔細的監督市政，讓北區中西區成為建設更完善的地區，讓台南成為更幸福的台南。懇請市民朋友給予一個正面肯定的機會，在初選民調時，唯一支持林建南。