COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

連當選總統都沒這麼高！修憲交付公民複決需956萬票　

▲立法院今（25）日表決18歲公民權修憲案，最終全數同意三讀通過。（圖／記者林調遜攝，2022.03.25）
▲立法院今（25）日表決18歲公民權修憲案，最終全數同意三讀通過。（圖／記者林調遜攝，2022.03.25）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-25 16:46:59

立法院今（25）日通過18歲公民權的憲法修正案，將交由公民複決，不過要通過需要約956萬票，就連過去的總統當選的選票都沒這麼多。因此，18歲公民權僅跨過出立法院的第一個難關，未來各政黨是否能催出這麼多人參與複決，將是最大關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據憲法增修條文規定，立法院要提出憲法修正案，就必須在院會討論時，要有3/4席的立委（85名立委）出席，且出席的立委要有3/4席（64名立委）同意。立法院今日處理18歲公民權修憲案，最終出席109人、贊成109人，通過門檻。

18歲公民權的憲法修正案順利出立法院後，經立法院公告半年後，應於3個月內投票複決。外界關注18歲公民權的憲法修正案何時能交付公民複決、是否綁今年底地方大選，中選會今也表示，將提中選會委員會議審議決定。

不論何時交給公民複決，18歲公民權的憲法修正案要過關，必須經過中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，也就是約956萬票的同意票。

這是首次修憲案交付公民複決，過去未曾有相關投票經驗，不過蔡英文總統2020年當選總統票數為817萬231票，2016年蔡英文也只拿下689萬4744票，公民複決的956萬同意票，確實是相當高的門檻。

18歲公民權修憲案何時投票？中選會這樣說

18歲公民權修憲案三讀通過　蔡英文：憲政改革關鍵一步

18歲公民權修憲3人未投票　李貴敏、鄭麗文身體不適請假

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀