連當選總統都沒這麼高！修憲交付公民複決需956萬票
立法院今（25）日通過18歲公民權的憲法修正案，將交由公民複決，不過要通過需要約956萬票，就連過去的總統當選的選票都沒這麼多。因此，18歲公民權僅跨過出立法院的第一個難關，未來各政黨是否能催出這麼多人參與複決，將是最大關鍵。
根據憲法增修條文規定，立法院要提出憲法修正案，就必須在院會討論時，要有3/4席的立委（85名立委）出席，且出席的立委要有3/4席（64名立委）同意。立法院今日處理18歲公民權修憲案，最終出席109人、贊成109人，通過門檻。
18歲公民權的憲法修正案順利出立法院後，經立法院公告半年後，應於3個月內投票複決。外界關注18歲公民權的憲法修正案何時能交付公民複決、是否綁今年底地方大選，中選會今也表示，將提中選會委員會議審議決定。
不論何時交給公民複決，18歲公民權的憲法修正案要過關，必須經過中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，也就是約956萬票的同意票。
這是首次修憲案交付公民複決，過去未曾有相關投票經驗，不過蔡英文總統2020年當選總統票數為817萬231票，2016年蔡英文也只拿下689萬4744票，公民複決的956萬同意票，確實是相當高的門檻。