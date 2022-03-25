內幕／朱立倫週三見曾銘宗　決議同意18歲公民權案過關

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據了解，朱立倫早於週三中常會前召開例會，成員有黨秘書長黃健庭，副秘書長費鴻泰、謝衣鳳及黨團總召曾銘宗，他們在過程中分析修憲利弊，朱立倫則是自始至終態度堅定，認為國民黨應走中道、理性路線，更應實質支持青年參政，雙方經過來回討論後，最終達成同意修憲案通過的基調，朱也指示曾銘宗，務必說服黨團成員要全員同意。
由於上個會期初期，朱立倫主導的黨中央已發表四大修憲主軸，擴大公民權列為首要項目。今早黨團大會經歷近2個小時討論，僅少數立委表達反對，彙整出3個原因：程序不正義、預期綠營操作年底大選、其他修憲案未能一併討論。
會中，約有10名贊成通過的立委登記發言，包括江啟臣、林為洲、林奕華、洪孟楷、蔣萬安、魯明哲、陳玉珍等人，皆表態並呼籲支持公民權年齡下修，強調修憲價值遠高於檢討程序瑕疵，但也有立委強烈抗議，其中一名反對者指出，過去這段時間，民進黨強硬主導議程與議題，甚至趁國民黨委員未到場就自行推舉主席、拍板定案，總是以多數輾壓少數意見，也因此，國民黨團不出席委員會以表嚴正抗議，不願為綠營行為背書，如今若藍營投下同意票，豈不是態度前後不一，不具正當性？
其次，若18歲公民權綁年底大選，他們判斷綠營勢必操作選舉，先扣國民黨阻礙修憲的帽子，再收割修憲案通過的成果，將功勞一手攬去，將會大幅提高青年投票率，屆時較不受青年支持的國民黨首當其衝，恐影響選舉結果。
除此之外，不少立委則認為民進黨僅為政治利益推動修憲，因此才局限於下修參政年齡，讓泛綠青年得以投票，但是針對國際社會高度共識的環境保育、動物保育、國家體制漠不關心，在過往廣泛討論修憲案的提案中，國民黨不斷喊話因應世界潮流，應將環保權、動保權入憲、不在籍投票及檢討國家體制一併討論。若今日通過18歲公民權，短時間內民進黨絕不會再重啟修憲，上述4項修憲案的討論將遙遙無期。