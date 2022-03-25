臺大醫院改制18週年 副校長張上淳南下參與盛會

今(25)日台灣大學雲林分部舉辦「激揚18 如鷹展翅」改制18週年慶祝活動，台灣大學副校長張上淳、醫學院院長倪衍玄、台大醫院院長吳明賢等率40位主管，以及台大醫療體系分院院長等，一同南下參與盛會。會中以「熱血仁醫 奔騰雲林」為主題，呈現成立以來到今日的成長歷程及醫療服務成果。





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▲台大醫院雲林分院改制18週年院長黃瑞仁上台致詞（圖／記者張振興攝，2022,03,25）

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁說，今年是署立雲林醫院改制為台大醫院雲林分院第18週年，回顧去年疫情期間，充滿了挑戰。在110年5月國內爆發本土疫情時，團隊立即組成「防疫應變小組」，透過每天的防疫會議研擬疫情戰略計畫，為雲林鄉親築起一道防疫的高牆。面對來勢洶洶的新冠肺炎，雲林分院同仁不分彼此，攜手共同對抗疫病，一起度過嚴峻的挑戰。為讓雲林縣民眾能有更高品質的癌症治療，實現「精準醫療」，精準醫學中心於110年3月揭牌，建立癌症精準醫療照護整合性模式。











會中舉辦「雲杏暖陽．照亮史傳」新書發表會，書中還原更多台大雲林分院甚至是雲林醫療的歷史脈絡。黃瑞仁表示，出版檔案專書的目的，是希望透過檔案應用與研究，讓過往耕耘雲林醫院的努力足跡留下紀錄，文中輔以訪談本院發展重要人物，紀錄省立雲林醫院、署立雲林醫院，到改制為台大醫院雲林分院的完整歷程，與讀者共同見證雲林醫院的成長，以及醫者仁心不變的初衷。











黃瑞仁強調，未來台大醫院雲林分院在前進全人照護的醫學中心道路上，必將不忘初衷，延續台大人的精神，努力實踐大學醫院的責任與理想。同時也信守「提供高品質醫療照護、建構員工幸福職場、善盡社會責任、永續經營」的承諾，以守護中臺灣健康為使命，盼成為所有鄉親最信賴的大學醫院。



