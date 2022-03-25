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橘子春酒！繳出亮眼成績　劉柏園盼勇敢迎接下一個挑戰

▲橘子集團今（25）日舉辦春酒，董事長劉柏園上台精神喊話。（圖／記者葉政勳攝，2022.03.25）
▲橘子集團今（25）日舉辦春酒，董事長劉柏園上台精神喊話。（圖／記者葉政勳攝，2022.03.25）

記者許家禎/台北報導

2022-03-25 19:44:29

橘子集團2022春酒「大無畏START UP! 暢遊橘世界」今（25）日登場，現場席開127桌、千名員工熱情參與。員工們身穿各國服飾仿佛環遊世界。橘子集團董事長劉柏園致詞時表示，雖然去年因為疫情有不少挑戰，但集團同仁仍努力克服，交出不錯成績單，全年營收與獲利都達歷史次高，新一年也期盼員工們不畏艱難、努力突破困境。

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橘子集團2022春酒今日於台大體育館登場，雖然因為疫情員工們無法出國，但集團春酒特別以環遊世界為概念，邀請員工們穿著各國服飾「大無畏START UP! 暢遊橘世界」一起同樂去，會上也邀請今年最受矚目男團選秀綜藝節目「原子少年」新星們帶來熱歌勁舞，帶動現場火熱氣氛。

橘子集團董事長劉柏園致詞時表示，春酒、尾牙是每個公司企業老闆感謝所有同仁一年來辛苦付出努力的回饋，他個人非常重視，今天是春酒、也是感恩的晚會，感謝大家的努力，才能讓公司一路成長。雖然去（2021）年因為疫情有許多困境，同仁們也歷經3個月的居家辦公，但仍繳出亮眼成績單，營收與獲利都是歷史第二高，雖然今年仍有挑戰，但希望各集團單位不畏困難、勇敢迎接所有挑戰。

▲橘子集團今（25）日舉辦春酒，旗下子公司紛紛首長上台舉杯感謝員工。（圖／記者葉政勳攝，2022.03.25）
▲橘子集團今（25）日舉辦春酒，旗下子公司首長紛紛上台舉杯感謝員工。（圖／記者葉政勳攝，2022.03.25）
此次橘子集團春酒現金獎包括5萬元、橘子支付2萬元及1萬元。其他大獎還有APPLE MacBook Pro 13吋256GB、APPLE iPad Pro 12.9吋128G Wifi、APPLE iPhone 13 Pro 128G、SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G（8G/128G）、SONY PlayStation 5遊戲主機加軟體3片、LG手持無線吸塵器濕拖版、GoPro MAX 360多功能攝影機、家電、手錶、禮券等好禮，幾乎人人有獎，至於集團加碼獎也讓員工超級期待。

在疫情等因素影響下，橘子集團核心事業展現紮實營運力與應變力，2021年繳出亮眼成績單，去（2021）年營收與獲利皆為歷史次高！去年全年營收達113.7億元，年增9%。營業毛利47.6億元，年增20%。受惠高毛利產品組合優化，及費用控管得宜，營業利益17.3億元，年增52%。歸屬於母公司之稅後淨利11.1億元，年增27%，EPS 6.30元，董事會並決議通過每股配發現金股利5元。

2022年橘子集團聚焦與鞏固核心事業，旗下子公司也積極優化轉型，並透過beanfun!串聯集團各項服務，期盼在台灣泛娛樂產業取得關鍵影響力。橘子集團今年2月合併營收13.3億元，月增19%、年增12%，月營收創近4年同期新高。展望3月，《彈射世界》於2月25日釋出新劇情活動，效益將延續至3月，另外將有1-2款遊戲產品推出重點改版。

▲橘子集團今（25）日舉辦春酒，席開127桌，千名員工到場同樂。（圖／記者葉政勳攝，2022.03.25）
▲橘子集團今（25）日舉辦春酒，席開127桌，千名員工到場同樂。（圖／記者葉政勳攝，2022.03.25）

橘子集團2月營收逾13億、月增19%　創近4年同期新高

橘子集團全年營收年增8%　嘉年華春節版迎過年旺季

受惠遊戲產業旺季　橘子1月營收11.2億元、月增68.5%

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