綠營世代交替潮　野百合6連霸議員陳文治宣布退選

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陳文治強調，放棄一個職位，並不意味必定要競逐另一個職位，他依然會在需要他的崗位上全力以赴，衷心盼望多年來支持的好友及前輩，能繼續以同樣的心情與力量支持提攜林秉宥；此外，基於黨內有既定的初選程序，因此才將臉書的PO文移出。
此外，蘇系的民進黨前中央黨部婦女部副主任，今日也以黑馬之姿登記參加民進黨新北市板橋區的議員黨內初選，也引發地方的熱議；吳亞蓁指出，她這一路上，工作在板橋，生活在板橋，服務的對象也幾乎都是板橋的朋友，「現在，她下定決心，發揮自己的專長所學，投入板橋區，參選新北市議員。」
民進黨新北市黨部說，今（25）日已完成 2022 年新北市議員提名初選領表及登記作業，各區名單按登記時間的先後排序，分別是第1選區（淡水、八里、三芝、石門）提名 2 名（保障女性1名），分別有呂孫綾、鄭宇恩、彭莉惠等3名登記。
第2選區（五股、泰山、林口）提名2名（保障女性1名），分別有黃韋鈞、李宇翔、賴秋媚等3名登記；第3選區（新莊）提名4名（應有女性1名），分別有翁震州、陳文治、洪懿馥、鍾宏仁、許文琪、何淑峯、林秉宥等7名登記。
第4選區（三重、蘆洲）提名6名（應有女性1名），分別有顏蔚慈、彭佳芸、陳啟能、邱婷蔚、林永鴻、李倩萍、李余典等7名登記；第5選區（板橋）提名5 名（應有女性1名），分別有戴瑋姍、黃俊哲、王淑慧、山田摩衣、黃淑君、石一佑、吳亞蓁等7名登記。
第6選區（中和）提名3名（保障女性1名），分別有張維倩、張嘉玲、張志豪、林秀惠等4名登記；第7選區（永和）提名2名，分別有羅文崇、許昭興等2名登記。
第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）提名6名（應有女性1名），分別有彭一書、高乃芸、廖宜琨、曾進益、卓冠廷、林銘仁、黃騰霆等7名登記；第9選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）提名2名（保障女性1名），分別有黃琳、陳乃瑜、陳永福等3名登記。
第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）提名1名，僅有林裔綺1名登記；第11選區（汐止、萬里、金山）提名2名（保障女性1名），分別有張錦豪、周雅玲2名登記。