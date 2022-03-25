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重啟加薪！高鐵公司宣布十職等以下員工加薪2.5%

▲台灣高鐵公司今（25）日宣布，經過董事會評估，重啟「年度績效調薪」，公司所有10職等以下同員工均加薪2.5%。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣高鐵公司今（25）日宣布，經過董事會評估，重啟「年度績效調薪」，公司所有10職等以下同員工均加薪2.5%。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-25 20:17:30

高鐵今（2022）年初因受疫情影響減發年終獎金，引發員工不滿，不過台灣高鐵公司今（25）日宣布，經過董事會評估，重啟「年度績效調薪」，公司所有10職等以下同員工均加薪2.5%，於4月1日正式生效，而這也是台灣高鐵在疫情後首次恢復年度調薪。

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台灣高鐵公司晚間對外發布說明，在審視外部經濟情勢、內部營運狀況與市場薪酬競爭力等因素整體評估，並經董事會同意後，將針對所有10職等以下同仁，辦理今年的「年度績效調薪」，依照個人績效評等、薪資落點等標準調薪，以展現對同仁的鼓勵與照顧。

整體調幅約為2.5%並在4月1日正式生效。高鐵公司表示，在營收減少、預算有限情況下，這次調薪無法包含11職等以上的主管與同仁，然對所有同仁的努力與貢獻，仍要致上十二萬分的肯定與感謝。

受到疫情影響，高鐵公司去（2021）年全年營收為302.28億元，年減22.76%，但因有營運平穩基金支撐，全年稅前盈餘仍有42.66億元，每股稅前盈餘0.76元，隨著國內疫情逐漸趨緩，去年7月之後營收一路回升，第4季班次也恢復正常。

事實上，台灣高鐵今年初才因為調整年終獎金，從以往的兩個月刪減至1.8個月，而引發不少員工不滿，而這也是高鐵在疫情之後首度恢復年度調薪。
 

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