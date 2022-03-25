「原子少年」處女秀獻橘子春酒 HUR、Formosa Sexy辣翻
橘子集團2022春酒「大無畏START UP! 暢遊橘世界」今（25日）登場，現場席開127桌、千名員工熱情參與。何美主持春酒並以森巴舞開場，HUR、「原子少年」12位成員，以及Formosa Sexy皆帶來精彩表演，熱鬧非凡。
HUR利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇晚間8點多出場，6位女孩勁裝上陣辣曬蠻腰熱舞，唱完《GAIA》後，臉不紅氣不喘跟全場打招呼，並表示今天是她們成團後，首次在橘子春酒表演，隨後帶來《有毒不回》表演，魅力席捲全場，獲得滿堂彩。
「原子少年」參賽者「金星」藍弟&許孟維、「水星」黃莑茗&李秉諭、「木星」陳治廷、「火星」夏浦洋、「土星」唐立杰&曹家齊&林煥鈞&陳水豐、「地球」黃文廷&林佳辰等12位帥哥處女秀獻給橘子春酒，大家穿上制服帶來整齊劃一的《原來的少年》，台下也可見到其他行星成員拍照尖叫給予鼓勵，深厚友誼可見一斑。
「原子少年」除了表演，也接受隨機舞蹈考驗，藍弟更一枝獨秀表演TWICE夯曲《TT》，柔軟舞技驚翻全場；會武術的黃文廷也小秀一段，唐立杰和林煥鈞下台前，特別送上雙人舞秀，魅力非凡。
《原子少年Atom Boyz》4月17日起，每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出。
Formosa Sexy的14位美女也登台熱舞，大家一字排開趴地秀電臀，暈翻全場千名橘子員工，台下不論男女紛紛拿起手機拍下她們性感舞姿，最後成員也帶來夯曲《Hey Mama》；表演完畢後，熊熊（卓毓彤）上台與10位成員玩遊戲，把現場氣氛炒至最高點。