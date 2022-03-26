COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

俄烏戰事延燒之際　李顯龍將訪美會晤拜登

▲俄羅斯與烏克蘭戰事延燒之際，新加坡總理李顯龍預計啟程訪美，期間將會晤美國總統拜登。資料照。（圖／美聯社）
▲俄羅斯與烏克蘭戰事延燒之際，新加坡總理李顯龍預計啟程訪美，期間將會晤美國總統拜登。資料照。（圖／美聯社）

中央社

2022-03-26 08:28:54

（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）俄羅斯與烏克蘭戰事延燒之際，新加坡總理李顯龍預計明天啟程訪美，期間將會晤美國總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗及資深國會議員等，討論如何提升兩國在眾多領域的密切合作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
俄羅斯入侵烏克蘭已逾一個月，拜登為此緊急出訪歐洲，繼在比利時布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）等峰會後，目前正在波蘭訪問，尋求展現西方國家力抗俄羅斯入侵烏克蘭的決心。

與此同時，新加坡總理公署今晚發布新聞稿表示，李顯龍將於3月26日至4月2日赴美進行工作訪問，預計造訪華府、紐約。這項訪問將持續建造兩國間強健、長期且多面向的關係。

總理公署指出，李顯龍在華府期間將分別拜會拜登、賀錦麗（Kamala Harris）及其他內閣官員，並預計會晤資深美國國會議員，討論如何進一步提升兩國在眾多領域的密切合作。他也將出席由美國外交關係協會主辦的一場對話。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）發布聲明表示，拜登將於29日在白宮接待李顯龍，兩人將重申美國、新加坡戰略夥伴關係的重要。拜登將檢視確保自由、開放印太地區的努力，並與李顯龍討論俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭。

莎琪指出，美國也期待在捍衛海上自由、提升供應鏈韌性、處理緬甸危機及對抗氣候變遷等方面，深化合作。

另外，新加坡總理公署表示，李顯龍停留紐約期間，將拜會聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、金融業等產業領袖。

李顯龍率領的訪團包括新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、貿工部長顏金勇、通訊及新聞部長楊莉明等官員。

俄羅斯開始攻打烏克蘭後，新加坡強烈譴責無端入侵主權國家的行為並重申，「烏克蘭主權、獨立性及領土完整性必須被尊重」。另外，星國也對特定俄羅斯銀行祭出制裁措施，並針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民以及可用於發動網攻等物品，實施出口管制。

星媒報導，這是拜登政府上台後，李顯龍首度訪美。他上次訪美是在2019年，當時除了到紐約出席聯合國大會，也與時任美國總統川普（Donald Trump）會晤。（編輯：高照芬）1110325

耶魯大學列43企業不理會撤出俄國呼聲　台灣有3家

烏克蘭稱戰事再傳捷報　又一俄羅斯高階將領陣亡

基隆2警員確診！急匡列35人　採檢結果出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀