一秒到歐洲鄉村！全台五間異國咖啡廳，油畫般的歐式風格近在眼前

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位於城市轉角中鵝黃色的歐式鄉村咖啡廳Jo’s Corner Café，讓經過的人們都被它一股濃厚南法悠閒氣氛所吸引而停留，Jo’s Corner Café整片落地窗讓溫和陽光灑入咖啡廳內，帶來寧靜明亮感，人氣必點的司康、肉桂捲再搭配上一杯香醇咖啡坐上一整天，光想就超愜意呀~記憶卡準備好，庭院的花園生機勃勃，想拍出神美照不是難事！
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老闆除了將環境經營的春意盎然外，連食材都是經過層層嚴格把關，創造出極高品質的用餐體驗，讓Jo’s Corner Café每到假日時段都座無虛席啊！另外，店內附設停車場非常便利，帶女孩這裡肯定能討她歡心呀～
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｜地點：桃園市桃園區國強一街135號
｜營業時間：11:30~19:30
｜電話：03-379-0888
｜Jo’s Corner Café FB粉專
The fifth taste
走進The fifth taste像來到哈利波特魔法巷的神秘小店，精緻的古堡木製大門、暖陽灑進彩繪玻璃和古董家具上，瞬間點亮The fifth taste典雅的空間，府城微風搖晃著The fifth taste周圍植被，彷彿一切都慢了下來。店內的招牌日式昭和布丁、甜香TFT肉桂捲，連平常不太吃肉桂的客人都很喜愛～約姊妹去南部小歐洲享受當公主的一天吧！
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當地人都稱The fifth taste為巷子裡的歐式紅磚屋，提醒大家The fifth taste入口是側面白色大門呦。水晶吊燈、精緻雕花碗盤盛裝著美味甜點，店內各處充滿藝術美感，有種身在古堡宴會廳的高級享受。
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｜地址：臺南市南區體育路7號
｜營業時間：周一至周日11:00-21:00
｜電話：06-216-0855
｜The Fifth Taste FB粉專
Abbraccio 抱抱義大利
還記得小時候看奧黛莉．赫本主演的《羅馬假期》，內心對義大利抱持的各種美好憧憬嗎？今天就帶你走進台版義大利小鎮！位於桃園山林間的Abbraccio 抱抱義大利是由一位女老闆所經營，老闆學生時期曾在義大利讀書，早已將義大利當作第二故鄉的她，回國後，便一手打造了充滿義式溫度的Abbraccio 抱抱義大利餐廳。
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黃澄澄的暖陽風格，露天區的石磚地板，遮雨棚上分別為紅、白、綠色象徵著義大利國旗，彷彿來到了歐洲街頭上的戶外咖啡廳。來桃園千萬別錯過啦～享受沈浸在義式慵懶氛圍裡吧，隨手一拍都是電影劇照呀！
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餐點都是闆娘向當時home爸home媽學習的傳統義式料理，披薩口感扎實，麵皮酥脆自帶香氣，清爽讓人停不下來，平易近人的價位更是吸引一票忠實顧客，每天限量供餐，來訪前記得先預約餐點及訂位呦！Abbraccio 抱抱義大利鄰近許多桃園景點，想來的朋友們建議規畫成一日遊，來這喝杯Espresso放鬆身心呀～
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｜地點：桃園市桃園區335桃園市大溪區承恩路438號
｜營業時間：週五～週日 10:00 ~ 16:00
｜電話：03-387-3937
｜Abbraccio 抱抱義大利 FB粉專
花靜食
才剛開幕不久的宜蘭早午餐店，就吸引了一票網友朝聖打卡，花靜食油畫般的極簡風格，大小圓頂拱門配上奶油黃色調，整體使用洛夫特天然樹脂打造特殊柔和視覺光影效果，讓每個來到這裡的人都瞬間變成溫柔小姊姊呀～
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而老闆是個吃飯一定要搭配湯的人，所以店內餐點皆有附湯呦，網友大推必點打拋豬和乾煎雞腿沙拉，除了每份餐點份量十足外，價格還非常平易近人呢～
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｜地址：宜蘭市擺厘路14-15號
｜營業時間：非假日營業時間：AM10:00-PM14:00（最後點餐時間為12:50）、假日營業時間：AM10:00-PM14:30（最後點餐時間為13:30）、週一公休
｜花靜食 IG
文心園·花園咖啡
隱藏在南投的歐式莊園咖啡廳，莊園老闆本身有在經營花卉園藝，所以將整座文心園·花園咖啡打造的像《霍爾移動城堡》裡的美麗小鎮。喜歡植栽、多肉植物的朋友千萬別錯過了~文心園·花園咖啡沿路上各種石雕噴泉藝術品，不管站哪個角度都超好拍呀～店內還有不少老闆私藏的雕像畫作，讓人像在美術館裡喝著咖啡呢！
文心園·花園咖啡（圖片來源／＠cinnamorollove）
文心園·花園咖啡（圖片來源／＠zona_tw）
文心園·花園咖啡是個動物友善的餐廳，可以約朋友喝咖啡聊是非外，還可以帶家中毛小孩出來走走喔！店內的特色餐點黃金榴蓮起司烤餅，榴槤味並不重，想嘗試榴槤口味的可以試試喔～
文心園·花園咖啡（圖片來源／＠cinnamorollove）
｜地址：南投縣南投市南陽路196巷12號（近國道三號228出口）
｜營業時間：周一至周日11:00-20:00
｜電話：花園— 049-2220036、咖啡館— 049-2244122
｜園區後方有大型停車場
｜文心園·花園咖啡 FB粉專
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原文出處 : ReadyGo 一秒到歐洲鄉村！全台五間異國咖啡廳，油畫般的歐式風格近在眼前
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