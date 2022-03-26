大雅永興宮老四媽遶境啟程 盧市長祈求庇佑市民平安

台中市大雅區永興宮創建於清道光二十七年，迄今已有 175 年歷史，主祀天上聖母老四媽，今日舉行三年一科天上聖母大雅區遶境祈福活動，恭請老四媽出巡，保佑合境平安，預計今晚 6 時 30 分回鑾安座。市長盧秀燕今早親自出席點燃起馬炮，並扶轎恭迎老四媽起駕，祈求媽祖庇佑市民平安。

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盧市長表示，永興宮三年一次繞境是地方盛事，因此她親自前來恭迎媽祖起駕，媽祖慈悲、救苦救難，相信三年一科的老四媽遶境，可以帶給地方平安順利。她除了感謝永興宮在主委朱宗敏帶領下，在疫情期間籌措此次遶境活動，非常辛苦，也特別祈求媽祖保佑市民平安，祝福永興宮香火鼎盛、信徒滿天下。

民政局長吳世瑋指出，永興宮有將近 175 年歷史，宮中供奉媽祖為當地重要的信仰中心，香火鼎盛，老四媽慈悲、靈驗，長期以來保佑當地平安順遂，參拜信眾絡繹不絕。而三年一科的老四媽遶境活動更是地方宗教慶典盛事，遶境所經各里，處處可見各種陣頭及香案，以及虔敬膜拜的信眾。

吳局長說明，媽祖信仰是台閩地區分佈最廣、最深植民心的宗教信仰，永興宮天上聖母俗稱「老四媽」，原為大肚區頂街萬興宮媽祖，相傳萬興宮四媽行醫濟世時途經大雅（舊稱「壩仔」），便決定在此落地生根行醫救世，非常靈感，壩仔在地鄉親奔走募款，終於創建草堂讓四媽永駐於此，成為壩仔當地守護神。

民政局表示，大雅永興宮因應疫情防疫考量，此次遶境分三組鑾轎行進，第一組遶境隊伍將行經文雅里、四德里、二和里、上雅里及大雅里；第二組遶境隊伍則行經三和里、大楓里、西寶里、上楓里及雅楓里；第三組遶境隊伍並行經員林里、六寶里、忠義里、秀山里及橫山里，老四媽鑾駕行經大雅區 15 里為地方消災祈福，沿途受到信眾熱烈歡迎，氣氛熱絡。