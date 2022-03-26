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被柯建銘稱逃兵總司令　朱立倫：睜眼說瞎話鼻子會變長

▲國民黨主席朱立倫今日出席第七屆感恩與傳承獎學金暨文藝獎頒獎典禮。（圖／記者余祥攝，2022.3.26）
▲國民黨主席朱立倫今日出席第七屆感恩與傳承獎學金暨文藝獎頒獎典禮。（圖／記者余祥攝，2022.3.26）

記者余祥／台北報導

2022-03-26 11:24:49

立法院昨日通過18歲公民權修憲案，民進黨立法院黨團總召柯建銘喊話黨主席朱立倫勿當逃兵總司令。朱立倫今（26）日受訪時說，很少看到這樣的執政黨，一直抹黑、羞辱在野黨，睜眼說瞎話，18歲公民權是他們修憲主張的第一條，他也最早提出這樣的主張，民進黨不但程序不正義，對於其他的動物權、氣候權、內閣同意權等修憲案都置之不理，這才是逃兵總司令，柯總召的鼻子會越來越長。

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雖然18歲公民權在立法院過關，但還要經過公民複決，門檻比總統得票還高，朱立倫說，相信大家都會支持，各政黨有共識，大家一起努力推動；很可惜公投綁大選已經被民進黨反對、否決，接下來就是度找時間推動，讓複決趕快通過。

至於國民黨立委對於一致同意18歲公民權意見分歧，是否是主席有介入？朱立倫強調，立委對18歲公民權沒有分歧，而是對於民進黨鴨霸、程序不正義有意見，但他最後說18歲公民權當然要贊成，接下來會強力要求其他修憲案都能討論。

媒體詢問，中選會稱複決要討論併大選，朱立倫說，既然過去中選會、民進黨堅持公投跟大選要分開，為何現在要做這樣矛盾的作為？

是否認為被民進黨逼著通過？朱立倫說，綠營就是太多政治算計，難道動保不重要嗎？氣候變遷不重要嗎？綠營怎麼只關心他關心的議題，忘記民眾真正關心的議題。

18歲公民權修憲案何時投票？中選會這樣說

18歲公民權修憲過關　國民黨：以具體行動支持年輕人

18歲公民權終通過　民進黨：倡議26年格外有意義

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