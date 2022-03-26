被柯建銘稱逃兵總司令 朱立倫：睜眼說瞎話鼻子會變長
立法院昨日通過18歲公民權修憲案，民進黨立法院黨團總召柯建銘喊話黨主席朱立倫勿當逃兵總司令。朱立倫今（26）日受訪時說，很少看到這樣的執政黨，一直抹黑、羞辱在野黨，睜眼說瞎話，18歲公民權是他們修憲主張的第一條，他也最早提出這樣的主張，民進黨不但程序不正義，對於其他的動物權、氣候權、內閣同意權等修憲案都置之不理，這才是逃兵總司令，柯總召的鼻子會越來越長。
雖然18歲公民權在立法院過關，但還要經過公民複決，門檻比總統得票還高，朱立倫說，相信大家都會支持，各政黨有共識，大家一起努力推動；很可惜公投綁大選已經被民進黨反對、否決，接下來就是度找時間推動，讓複決趕快通過。
至於國民黨立委對於一致同意18歲公民權意見分歧，是否是主席有介入？朱立倫強調，立委對18歲公民權沒有分歧，而是對於民進黨鴨霸、程序不正義有意見，但他最後說18歲公民權當然要贊成，接下來會強力要求其他修憲案都能討論。
媒體詢問，中選會稱複決要討論併大選，朱立倫說，既然過去中選會、民進黨堅持公投跟大選要分開，為何現在要做這樣矛盾的作為？
是否認為被民進黨逼著通過？朱立倫說，綠營就是太多政治算計，難道動保不重要嗎？氣候變遷不重要嗎？綠營怎麼只關心他關心的議題，忘記民眾真正關心的議題。