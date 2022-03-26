打龜號車手「仙氣女兒」曝！IG起底竟是小模 網瘋認岳父
台灣賽車教父「廖老大」與中國網紅杰尼龜之間的賽車之約，乃因今年2月杰尼龜酸「台灣沒快車」，廖老大出面對嗆與杰尼龜結下樑子，於是著手改裝Audi TT RS並命名為「打龜號」，要為了與杰尼龜之間的比賽做好準備，預計將於3月30號在台中麗寶賽車場正式對決。而就在對決還沒開始前，準備駕駛該輛打龜號出賽，且有「南霸天」封號的D2賽車手郭國信女兒就搶先曝光，其超仙的氣質，讓不少網友直呼郭國信一聲「岳父好！」
據了解，郭國信的女兒目前24歲，綽號叫「郭郭」，有著超仙的氣質，迷人大眼和挺鼻的模樣，身材也不落人後，平常除了是網拍的小模外，也是一位直播主，父女兩人相差24歲，感情非常好，曾經幫爸爸慶生時還在IG上貼出兩人合照，並表示「這位剛滿18的帥哥，生日快樂身體健康平平安安！」
而不只郭國信的女兒擁有逆天顏值！琦玉集團老闆「廖老大」也是做為網友爭相搶當的「岳父」之一，日前開直播時，20歲正在就讀大學的女兒也入鏡，濃眉大眼、一頭烏黑長髮，外型相當吸睛，雖然上鏡時語帶青澀，與廖老大形成強烈對比，但還是讓不少網友直呼「好可愛」、「請容我叫廖老大一聲岳父」。
而打龜號日前在溪州試車，是位於一處私人輕航機的跑道，由熱心車友溪洲順風飛行俱樂部的饒教官提供場地，包括溪洲鄉長江淑芬也到場致意，圍觀的民眾無不替廖老大與打龜號加油，打龜號反覆在跑道上直線加速衝刺，要替賽事做好萬全準備，最終跑出從0到時速100公里僅用了2.16秒的好成績，期望這次的對決，打龜號能夠奪得勝利！（編輯：張嘉哲）