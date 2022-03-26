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新北本土增11例！確診足跡公布　台北車站、八方雲集入列

▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 14:52:14

中央疫情指揮中心公布今日(3/26) COVID-19確定病例，2例新增個案，9例居隔採檢陽性個案，為樹林科技廠員工，居住地為新北。個案說明如下：樹林科技廠經擴大採檢共900人，結果10人PCR陽性，其中9人居住新北市、1人居住桃園市。

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▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
◆案22691~22700：

10例皆為樹林科技廠員工，8名男性、2名女性，其中9人為本國籍、1人為外國籍。3/25匡列採檢，PCR均為陽性，Ct值為14.1~30.5。居住地為樹林區4人、土城區2人、三峽區1人、永和區1人、泰山區1人。另1例案22691居住地為桃園市。持續疫調匡列112人居家隔離，安排採檢。

▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
◆案22639：

男性，20多歲，已接種3劑疫苗，3/25出現發燒症狀，使用家用快篩劑自我篩檢結果呈現陽性，前往醫院進行PCR採檢，PCR陽性，Ct值17.2，收治專責病房治療。居住地中和區。個案初步疫調匡列10人、居家隔離2人，均已安排採檢，持續疫調中。

◆案22701：

女性，30多歲，已接種2劑疫苗，3/25因陪病前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值12.7，收治專責病房隔離治療。居住地三重區。
個案初步疫調匡列接觸者10人、居家隔離10人，均已安排採檢，持續疫調中。（編輯：林盈君）

▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
▲新北+11！足跡涵蓋北車、八方雲集。（圖／新北市政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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