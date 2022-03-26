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JKF女郎零修圖流出！她的真面目曝光　網友：照妖鏡現形

▲娃比真面目曝光，網友直呼照妖鏡現形。（圖 / 圤智雨臉書）
▲娃比真面目曝光，網友直呼照妖鏡現形。（圖 / 圤智雨臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-26 17:31:00

廣告導演圤智雨，過去有「網紅幕後推手」的封號，加上因執導鄧佳華成人片，知名度大開。日前圤智雨出席醫美記者會，事後在臉書上貼出一系列網紅零修圖對比照，一個比一個還驚人，讓網友嘆為觀止。

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▲陳香菱是當中差別最小的。（圖 / 圤智雨臉書、陳香菱IG）
▲陳香菱是當中差別最小的。（圖 / 圤智雨臉書、陳香菱IG）
圤智雨首先曝光有「暗黑李毓芬」稱號的網紅陳香菱，「可能是我眼力不夠尖，所以沒認出她」，但他個人認為陳香菱本人沒有很像李毓芬，放上對比照發現，修圖後的臉更小，氣色有差，五官還好沒太大變化。

▲李萱無修圖照不少網友也買單。（圖 / 圤智雨臉書）
▲李萱無修圖照不少網友也買單。（圖 / 圤智雨臉書）
▲李萱自己放現場無修圖照。（圖 / 李萱臉書）
▲李萱自己放現場無修圖照。（圖 / 李萱臉書）
再來是網紅李萱，圤智雨點憑「看到本人很有親切感，像我阿姨，本人看起來氣色不錯喔」，還釣出本人自己附上現場無修圖照，不少網友表示，「濾鏡太可怕了」、「圤導遲早變網紅小模公敵」、「沒修也不差，不用修呀」、「無修圖也是很棒啊，漂亮」。

▲娃比是網友公認差很大。（圖 / 圤智雨臉書）
▲娃比是網友公認差很大。（圖 / 圤智雨臉書）
▲娃比平時PO的照片。（圖 / 娃比IG）
▲娃比平時PO的照片。（圖 / 娃比IG）
▲娃比擁有6萬粉絲追蹤。（圖 / 娃比IG）
▲娃比擁有6萬粉絲追蹤。（圖 / 娃比IG）
而最網友認為差別最大的是娃比，圤智雨表示「我去醫美記者會時有看到她，不認識，但，她本人有現代楊貴妃感，所以，就沒有所以了」，兩張對比照，零修圖不但整個人大一號，眼睛瞬間小一半，原本的瓜子臉也消失不見，讓網友直呼，「可以開個照妖鏡的系列了」、「照妖鏡現形啊」、「差太多了吧」、「現場認的出也很厲害」、「我只想問用什麼app拍的」、「你是不是驗DNA比對才確認身分的」、「這可以提告詐欺了吧」。（編輯：薛羽彤）

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