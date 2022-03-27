何如芸和馬力歐同床失憶　險被老公抓姦在床

由謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的熟齡愛情台語劇集《婚姻結業式》劇情圍繞著婚姻感情的困境與選擇，收視率節節高升，在最新第四集精彩預告中可以看到趙丹丹(何如芸飾)與劉大偉(馬力歐飾)竟然睡在同一張床上，兩人驚醒後卻不記得昨晚發生了什麼事，而趙丹丹的老公蔡東霖(陳慕義飾)帶著小弟準備開房門，現場情況一觸即發！
在上一集劇情發展，劉大偉邀請趙丹丹同遊阿里山，沒想到多疑的律師丈夫尾隨甄心(郁方飾)的車，而駱誠(謝祖武飾)與美惠(張本渝飾)也即刻救援，加入掩護好友的行列，在最新預告中，蔡東霖與趙丹丹深談，想要用自己豐富的資源來挽回趙丹丹，沒想到她依舊頑固拒絕。談到劇中趙丹丹的心情，何如芸說：「很可以理解劇中丹丹為什麼會說這句話，因為女性要有獨立自主的能力，不要懷抱著一直希望有人來給你幸福的願景，當你有能力的時候，那種發光發熱是不一樣的，獨立自主的女性，進可攻退可守，自然而然就無所求，在做任何決定的時候也比較有擔當，不用當另一半的寄居蟹。」
在上一集劇情高潮中，駱誠與美惠拿婚戒來做感情賭注，在最新預告裡，美惠的的婚戒竟然出現在駱誠的口袋，當駱誠準備要歸還時，卻被小雪發現，三人的關係因為一枚「意外」的婚戒更加緊繃，最後這婚戒要怎麼物歸原主，也引發觀眾懸念。聊到現實生活中調東西的經驗，張本渝說：「其實我只要掉東西我都會非常驚嚇，覺得自己心臟好像被捏住，前陣子去ATM領錢，結果發生把提款卡留在機器的烏龍，一直到睡前才驚覺提款卡不見了，結果整晚失眠。」
從預告中也可以看到駱誠再度爆發暖男魅力，深情款款地看著美惠說：「覺得你現在這一切的不幸都是我造成的！」網友就說：「看著這樣深情眼神，過往有什麼恩怨都值得被原諒」，談到這場戲，張本渝就回想說：「當下以美慧的立場，心想怎麼隔這麼久才想要回來對我好，心裡其實很想賞駱誠兩巴掌」但回歸現實面，如果自己聽到這句話，我也會跟對方說：「我知道你是好意，但我不喜歡別人可憐我，我生命中的不幸是我自己個性造成的，也是我自己的選擇，我也會為我的人生負責。」（編輯：薛羽彤）