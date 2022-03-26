睽違17年！我國第8次修憲　年底拚965萬國人複決

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第7次修憲後，當時為在野的民進黨仍致力推動進一步憲改，其中最接近的一次是在2015年第8屆立法院成立修憲委員會，當時就有針對18歲公民權做討論，不過最後一刻國民黨把不在籍投票綁入盼通過，也是當時修憲破局的關鍵。
眼看青年參政已成世界趨勢，且青年聲音已能主導國內不少議題，執政的民進黨在本屆立委上任時即將修憲視為一大重點，其中又以較無爭議的18歲公民權最有機會。
2020年5月20日，總統蔡英文在第二次總統就職演說時表示，立法院將成立修憲委員會，該年9月14日，立法院朝野協商同意成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時代力量1人組成。同年10月6日，立法院修憲委員會於院會通過名單後正式啟動。
修憲委員會全體委員會第一次會議於2021年5月召開，在選出5名召委後，進度一直停滯不前。後在同年12月23日召開第一次召委會議，才漸有所進展，隨後並經過多次會議與公聽會，朝野才漸有共識。
本月25日立法院進行三讀，原先擔憂部分國民黨委員若反對，修憲案恐再破局。惟一早國民黨團召開黨團大會，拍板全數投下同意票，最終僅3名友藍或藍委缺席投票，以109票全數通過，朝野難得有高度共識。另也因為是2005年以來首次修憲，故為首次交由公民複決。
18歲公民權修憲案經立法院公告半年後，應於3個月內投票複決，時間點可能會落在11月26日的大選，此次複決的門檻需要965萬名20歲以上國人同意，修憲案才正式通過。