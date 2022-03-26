俄烏戰爭凸顯台海威脅！美印太司令：北京攻台真可能發生
美國印太指揮部司令阿基里諾上將（Admiral John Aquilino）近日表示，俄烏戰爭凸顯了中國對台灣的威脅，而過去1年中國在台海、南海的軍事行動也越來越頻繁，武力犯台並非不可能。
綜合《金融時報》等外媒報導，阿基里諾上將日前到訪澳洲時，在接受外媒專訪時指出，5個月前幾乎沒人預測俄國真的會入侵烏克蘭，但它確實發生了，所以從烏克蘭危機來看，他認為第1個教訓就是：「這真的可能發生」，第2個教訓則是「不要自滿，必須時刻做好準備。」
關於中國近年將越來越多的戰機空運至台灣的防空識別區，加劇了台海緊張局勢，對此阿基里諾上將則稱，「解放軍肯定已經特別改變他們的行動，來運用於台灣周邊，即增加海上與空中的行動，目的是要對台灣人民施壓」。
此外，中國還在去年測試了1種高超音速武器，能環繞地球飛行，這也讓阿基里諾上將感到相當擔憂，就算不是專門針對台灣打造，這種武器無疑也會讓區域穩定埋下危險因子，他同時也關注到中國核武庫「急劇增長」的現象。
在提到澳洲和日本會在台海衝突中扮演什麼角色時，阿基里諾上將則說，澳日必須自己決定，但美國已經準備好、也希望能與盟國合作，一起行動和訓練。