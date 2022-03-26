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名軒海樂地捐助家扶　力挺年輕人買房

▲名軒海樂地今（26）日舉辦公開記者會。（圖／資料畫面）
▲名軒海樂地今（26）日舉辦公開記者會。（圖／資料畫面）

生活消費中心/綜合報導

2022-03-26 18:00:17

麗寶集團名軒開發（1442）在淡海新市鎮推出的「名軒海樂地」，舉辦「38萬購屋金名軒幫你付」活動，週週抽海選、季季抽購屋金，愈早買抽獎機會愈多。今（26）日記者會公開抽出2位海遠幸運兒，6月底前將依每週抽出的海選名單，最終抽出1位獨得38萬元購屋金，進入海選名單但未抽中購屋金者，也會獲得一份禮物。名軒另加碼捐助家扶基金會，幫助1名家扶小朋友一年生活費。

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看好淡江大橋、淡北道路兩大交通建設完工後，淡海新市鎮生活機能將會大幅提升，名軒開發請來國寶級雕塑大師李再鈐，以及中日六位藝術家宋璽德、樊炯烈、姜憲明、任大賢、林俊傑、阿部乳坊，聯手打造淡水史上最美7600坪雕塑之森，大手筆規劃藝術空間，加上輕軌V11出站就到家的優越交通位置，已掀起熱烈話題。

▲七大藝術家聯合創作。（圖／資料畫面）
▲七大藝術家聯合創作。（圖／資料畫面）
「名軒海樂地」以藝術為底韻，把家形塑成一座美術館，讓「藝術生活融入生活藝術」。1800坪壯闊生態水花園，以雕塑大師李再鈐的作品《三陽開泰》做為吸睛焦點，更添人文豪宅貴氣。

社區入口以藝術家姜憲明的《麻雀》意象表達「平凡的幸福」，任大賢的《鹿》帶來美樂地的溫馨生活意象，阿部乳坊的《永恆的旅者 :漂鳥》，呼應旅人即將展開的旅行及重逢的喜悅，而樊炯烈的《揚帆》則以淡水碼頭夜景為發想，將遠近景深化為視覺的趣味。

草坡區與生態區可見樊炯烈的《透山水》，呼應著阿部乳坊創作群組式的《永恆的旅者 :假期》，宋璽德的風動藝術《飛翔》協調田園風情的不凡氣質，並以自然山水和世外桃源的抽象表現，串起整個「名軒海樂地」腹地，有如戶外美術館般遊園式景觀廊道，穿插綠意庭園與光之藝廊，盡賞四季自然生態。在「名軒海樂地」的公車站旁，藝術家林俊傑以超大型不鏽鋼雕塑《OCEAN HOLIDAY》，結合普普藝術與環境家具概念，形成吸睛地景藝術。

除了名家藝術品進駐，「名軒海樂地」以6大豪宅團隊打造自然水岸優居生活，由呂文程、林大俊雙留美建築師，以及城市美學推手陳明偉建築師三強聯手擘畫，融合永續建築與時代居住潮流，塑造完整機能生活。

請來景觀大師施仁人、門廳公設總監李美文、結構設計楊永豐，以在家渡假的好生活為初心，規劃20項全齡休閒公設，包括福容漁碼特約招待所、氣氛lounge bar、室內溫水游泳池、高爾夫揮捍室、男女健身房等，隨時下樓運動養生。「名軒海樂地」規劃1913戶，地上22及23層、地下4層，格局規劃1~3房，預計於2023年第四季完工。
 

▲「名軒海樂地」規劃1913戶，預計2023年第四季完工。（圖／取自官網）
▲「名軒海樂地」規劃1913戶，預計2023年第四季完工。（圖／取自官網）

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