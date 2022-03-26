30歲愛子穩交俄羅斯女友 徐乃麟脫口「2年內結婚」
知名製作人王鈞、資深經紀人邱秀珠的兒子王鼎霖與導演丁仰國、邵氏女星林秀君的女兒丁巧唯，今（26）日在文華東方舉行世紀婚禮，席開38桌。現場眾星雲集，包括擔任的主持人聶雲，藝人胡瓜、徐乃麟、李易、庹宗康、賈靜雯、修杰楷、吳慷仁、邵雨薇等接連入席，張小燕也會上台致詞。其中徐乃麟受訪時被問到兒子徐新洋的結婚進度，他也大方表示預計會在今年或是明年。
徐乃麟的大兒子徐新洋跟隨父親踏入演藝圈，他與俄羅斯女友Soa（宋蕊安）交往將近5年，感情穩定，徐乃麟今天受訪時似乎已經把Soa當成準媳婦，被問到徐新洋結婚計畫時，強調還是不要拖太久，畢竟30歲的徐新洋也已經到了適婚年齡：「順其自然，今年、明年都有可能，還是視他們的狀況決定，女孩子最好不要拖太晚，不過他們確實有（結婚）這個想法。」徐乃麟也透露與王鈞家族私交甚篤：「Leo（王鼎霖）跟我兒子同年，都是在溫哥華讀大學，我們2家交情都非常好，這次紅包也會包很大，我們互不吃虧。」
而姚元浩則不急著踏入婚姻，今天受訪時被問到是否需要「趕進度」，他先是無奈地嘆了一口氣，認為還是把當前的工作做好比較重要：「不知道，因為節目也才剛播出，現在心裡面想的都是如何把工作做好。」一旁的李易也分享與六月的夫妻相處之道，認為男生應該多替女生著想，還形容老婆現在是幼稚園老師，非常會陪小孩玩耍，喊話若王鼎霖之後若生孩子，可以帶來給他們照顧。另外，王鼎霖和丁巧唯的伴郎、伴娘團也集結許多明星，包括邱澤、姚元浩、歐陽妮妮和溫貞菱。