選舉新人爭出線 諧音綽號容易記加深選民印象

年底市議員選舉民進黨新人輩出，有不少新人擔心選民記不出他們的名字，只好用名字的諧音來取綽號。其中永康區的黃肇輝，外號「番仔火」，新營的王宣貿又叫「安全帽」，就是要讓選民好記，加深選民印象。

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黃肇輝與王宣貿今（ 26 ）日於新營王宣貿競選服務處召開記者會，立委蔡易餘也特地出席記者會，向選民們推薦台南二位新人。蔡易餘表示，王宣貿過去擔任他服務處主任 8 年，而黃肇輝的岳父是他父親蔡啟芳受洗成為基督徒的牧師，兩人與他淵源頗深。蔡易餘說，新人名字記憶較困難，若透過外號、諧音的方式可加深選民印象。現在「騎車要戴安全帽，議員投給王宣貿」在新營地區已經朗琅琅上口 ; 而「番仔火」是具有衝力、積極為市民往前衝，在基層當中，市民也需要安全感，所以除了積極燃燒的番仔火，也需要有安全感的安全帽，給台南市民兩者兼具的服務及安全感。

黃肇輝說，透過諧音增加記憶點，現在自己在路上經常被直接叫「番仔火」，相當有趣。而他與王宣貿除了名字都有諧音外，也有許多相似之處，兩人分別擔任立委郭國文、蔡易餘的服務處執行長，也都是政治所的背景，甚至兩人都是選區的「在地囡仔」，這樣的巧妙緣分十分難得。

王宣貿目前仍在就讀國立中正大學碩士班，這次回到故鄉台南參選，他說，當初為了名字不好記傷透腦筋，剛好有次團隊成員說他的名字台語唸起來很像「安全帽」，加上小時候已過世的父親曾買一頂安全帽給他，因此這次參選很直覺想到用「安全帽」來取外號，效果的確不錯，現在很多選民一見到他出現就會說「那個安全帽來了！」

▲黃肇輝(左)與王宣貿(右)彼此交換火柴棒及安全帽，期許兩人都能通過初選，迎向勝利大選（圖／記者林怡孜攝，2022,03,26）