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俄軍攻占車諾比核電廠員工居住城鎮　3人喪生

▲俄羅斯侵略烏克蘭，先後拿下車諾比和札波羅熱核電廠。當地市長指出，俄羅斯部隊今天攻占廢棄車諾比核電廠（Chernobyl）員工居住城鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych），有3人喪生。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯侵略烏克蘭，先後拿下車諾比和札波羅熱核電廠。當地市長指出，俄羅斯部隊今天攻占廢棄車諾比核電廠（Chernobyl）員工居住城鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych），有3人喪生。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-03-27 07:57:36

（中央社利維夫26日綜合外電報導）烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）引述當地市長報導，俄羅斯部隊今天攻占廢棄車諾比核電廠（Chernobyl）員工居住城鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych），有3人喪生。

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路透社報導，基輔州州長帕夫柳克（Oleksandr Pavlyuk）稍早前在網路貼文，宣布斯拉夫蒂奇市失守消息。

斯拉夫蒂奇位於已廢棄車諾比核電廠周邊安全禁區外頭，車諾比核電廠在俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭後不久就淪陷，但烏克蘭工作人員持續負責管理廢棄核電廠。

報導引述斯拉夫蒂奇市長福米契夫（Yuri Fomichev）在臉書（Facebook）發文表示，「斯拉夫蒂奇今天被占領，我們堅定捍衛我們的城市，目前已確認3人死亡。 」

國際原子能總署（IAEA）發表聲明說，它正密切監視相關情勢，並對核電廠輪值人員的維護能力表達憂心。

烏克蘭高官表示，26日從烏克蘭各城市透過人道走廊共撤離5208人，較前一天有7331人成功撤離減少。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在網路貼文說，東南部圍城馬立波（Mariupol）有4331人撤離。

美國國務院26日表示，美國打算再提供烏克蘭1億美元民用安全援助。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明說，這項援助將用來增強烏克蘭內政部量能，著眼於協助「邊界安全、維繫國內執法運作以及保護重要政府基礎設施」。

此外，烏克蘭國會26日在推特發文表示，俄羅斯部隊正開火攻擊烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）一座核子研究設施。

推文引述烏克蘭國家核子管制委員會（State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, SNRC）表示，「由於核子研究設施所在地區的戰鬥未停止，當前不可能評估損害程度。」（譯者：劉學源）1110327

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