去年總保費逆勢成長16%　安聯人壽總座看今年面臨3大挑戰

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面對全新的挑戰，林順才認為，短期仍舊處於低利率環境，因此新概念的保險理財商品將成為市場的主流，並預期在商品架構創新、附加功能增多及低費率的比拚之下，投資型保單市場將越來越競爭，而安聯人壽勢必要適應金融市場的改變、快速調整，商品組合要均衡發展，今年會著重在發展保障、美元利變型的商品，其中，保障型商品發展也希望可擴充到保經代。
根據壽險公會統計，2021年總保費收入合計年減6%，安聯人壽2021年總保費收入逆勢成長16%，初年度保費收入亦勁揚23%，遠高於市場平均14%的成長率，市占率自5.8%上升至6.2%，排名業界第六，相較去年同期進步一名，也穩坐外商保險第一安聯人壽表示，將穩定朝未來3年拚初年度保費躋身業界五強目標邁進。
林順才分析，安聯人壽能逆勢成長，其實科技也拉升保險服務力，新冠疫情從2020年爆發，到2021年5月更是一度進入三級警戒，金融保險產業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與能耐，安聯人壽自2016年推出「Allianz Discover安聯i 探索」以來，架構串聯各種場景金融服務，積極打造完整數位生態系統，亦推出全台第一個保經代數位保險銷售工具「安聯行動王」，同時致力客戶服務數位升級，陸續啟用了ePay電子化轉帳授權服務，便利保戶快速授權及繳交保費，年初升級的「e服務Pro」行動 APP及智能客服「Allie艾莉」則進一步提供保戶全年無休的保險服務，而「安聯e網通」則像是把保單帶在身邊的雲端保單夾，而客戶透過APP進行自我服務的比例從20%提升至40%。
面對後疫情時代，壽險公司的戰略應該如何布局？林順才說，過往保險業較常聚焦於商品，除了業務人員的銷售觀念以外，保險公司的創新與服務也以保險商品居多。如今保險商品種類發展繁多，再加上政策、法規的調整，較難有大幅度創新，因此，安聯人壽調整戰略思維，從以往聚焦於商品改成聚焦於服務，打造完善的客戶服務生態系統，不只是提供商品，更進一步透過數位化工具將其全面性整合，提供客戶全面的服務。展望未來，將持續數位化投資，以完整多元的銷售通路及數位行銷工具，建構保障及退休平台，便利客戶達成保險理財需求，並輔以客製化且全方位的服務品質，藉由創新來提供給客戶更多不同於以往的價值。
林順才也強調，安聯人壽在2021年以堅守公司策略，締造出績效斐然佳績，在新的年度也將遵守同樣的策略，除了來自集團資源共享的奧援之外，將持續提供創新及領導市場之概念型商品，以完整多元的銷售通路及數位行銷工具，便利客戶達成保險理財之需求，並輔以客制化且全方位的服務品質，達成完善售後服務。