重申不制裁　土耳其：歡迎俄羅斯寡頭合法做生意

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被問到這是否意味俄羅斯人可以在土耳其做生意時，卡夫索格魯說：「如果你是問我俄羅斯寡頭（oligarchs）可否在土耳其做生意，當然，如果合法、如果那沒有違反國際法的話，我會考慮。」
歐美國家大舉制裁俄羅斯，以懲罰俄羅斯侵略烏克蘭，許多國際企業和俄羅斯富豪因而撤離俄羅斯，其中有些跑到土耳其。
切爾西（Chelsea）老闆、億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）兩艘超級遊艇稍早分別靠泊土耳其，受到矚目。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）24日曾告訴記者，他週末或下週與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話時，會建議對方從烏克蘭戰爭中「有尊嚴退場」。截至目前安卡拉當局未發布兩人進行這場通話的消息。
艾爾段當時說：「我會尋找結束此事的辦法，告訴他，要做和平締造者，有尊嚴地退場。」
他同時表示，土耳其歡迎撤離俄羅斯的任何國際企業。不過他沒有明確表示，對於來自俄羅斯寡頭的資金是否抱持相同立場。
經濟陷入困境的北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其，於俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，早已表明不會加入西方國家制裁俄羅斯行列。
土耳其經濟同時依賴來自俄、烏的觀光收入。專家預期，今年來自兩國的觀光客將會銳減。
艾爾段表示，土、俄正就觀光客以俄羅斯盧布或土耳其里拉支付有關費用進行協商，蒲亭承諾將會鼓勵俄羅斯人到訪土耳其。
土、俄在諸多領域存在合作關係。除了觀光業之外，土耳其首座核電廠阿庫優（Akkuyu）電廠由俄羅斯國營核子企業（Rosatom）承建，第一座反應爐定2023年運轉。同時，土耳其半數天然氣供應來自俄羅斯。（編輯：郭中翰）1110327