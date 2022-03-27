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官方連日回應廣西空難質疑　事故原因仍不明

▲廣西空難發生第7天，東航雲南公司董事長孫世英在官方舉行的多場新聞發布會回答外界質疑。（圖／翻攝自微博）
▲廣西空難發生第7天，東航雲南公司董事長孫世英在官方舉行的多場新聞發布會回答外界質疑。（圖／翻攝自微博）

文/中央社

2022-03-27 15:05:44

（中央社記者張淑伶上海27日電）廣西空難發生第7天，官方舉行的多場新聞發布會指出，失事的東航班機達到適航要求，失事時沒有危險天氣，事故現場沒有檢驗出炸藥成分，去年東航的維修費用未因疫情減少。

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新華社報導，自21日發生空難以來，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部已舉行多場新聞發布會，其中針對外界的質疑予以回應。

針對失事飛機是否達到適航要求，中國政法大學航空與空間法研究中心研究員張起淮表示，6年多的機齡並不長。如果用人來比擬的話，這架飛機屬於「年富力強」的階段。

東航雲南有限公司董事長孫世英表示，失事飛機是2015年6月22日引進的，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行。

孫世英說：「飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。」

針對航空公司是否壓縮維修成本，東航集團宣傳部部長劉曉東說，即使在疫情期間航班量減少的情況下，東航維修成本也沒有降低，2021年維修成本比2019年上升了12%。

有網絡傳言稱，東航曾自主維修737-800的部件pickle fork（撥叉），猜測與事故有關。劉曉東回應稱，事故飛機不涉及該部件檢修問題。

針對航班失聯前的狀況，劉曉東表示，航班失聯前，通信一直是正常的，機組沒有掛出任何緊急代碼。

民航事故調查中心主任毛延峰介紹，根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。

針對駕駛員是否經驗不足，東航方面表示，失事飛機3名飛行機組人員的職務分別是機長、副駕駛、飛行學員。他們的飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求。3人飛行總經歷時間分別為6709小時、3萬1769小時、556小時。

針對目前網傳畫面，飛機最後機頭垂直向下砸向地面，民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，由於航空器事故調查是專業性和系統性極強的技術工作，需要調查人員與技術專家以及相關單位協同配合，才能抽絲剝繭，理清事實。

針對是否公開以及何時公開旅客名單資訊，劉曉東表示，所有航班的旅客名單都屬於受法律保護的隱私信息，不屬於主動公開的範疇，「根據國內外慣例，是否要公開，應該首先服從於旅客搜救和家屬聯絡的緊迫需求」。

至於事故調查何時會有結論，毛延峰表示，根據國際民用航空公約的有關規定，初步報告應當在事發之日起30日內發送給有關國家和國際民航組織（ICAO）。（編輯：吳柏緯）1110327

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