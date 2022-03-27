院長女兒蘇巧慧南下陪同參選人朱明宏掃街拜票

民進黨市議員民調初選即將展開，各參選人無不卯足全力衝刺甚至邀請天王助陣。蘇貞昌院長女兒立委蘇巧慧今 (27) 日特地南下陪同新豐區議員參選人朱明宏前往關廟山西宮上香，並陪同參選人朱明宏掃街拜票，獲民眾熱情支持。

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▲立委蘇巧慧(左二) 陪同朱明宏(左一)步行拜票向民眾及攤販尋求支持（圖／記者張振興攝，2022,03,27）

民進黨市議員民調初選即於 4 月 11 日起登場，每位參選人視每個星期天都是超級星期天。今日上午院長女兒也是現任立委的蘇巧慧，特地南下台南安排一整天陪同拜票行程，第一站來到關廟區陪同參選人朱明宏，前往山西宮關帝聖君上香祈福，並向山西宮主委及地方耆老推薦朱明宏，希望大家能全力支持，隨後步行前往關廟零售市場拜票，用台語向民眾及攤販推薦朱明宏，獲得民眾熱情的回應及合影。

立委蘇巧慧表示，朱明宏是她的好姊妹立委林宜瑾的特別助理，兩人在立法院因公務而熟識，朱明宏的做事能力強深得委員信任，台南相關的事務幾乎都看得到朱明宏幫忙的身影，因此她這次特別南下助陣，向在地鄉親推薦「唯一支持朱明宏」，相信以他的能力一定能對地方發展大有建樹。