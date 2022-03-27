大潭電廠工程承攬商移工確診 台電：正常運作強化防疫
針對外界關切大潭電廠增建燃氣機組計畫抽水機房工程承攬商移工確診，台電今（27）日表示，發生移工確診的抽水機房工地為獨立工區，已通報衛生單位，同時相關接觸者亦同步進行快篩，台電會依照疫情指揮中心防疫規定，全力配合辦理，並強化防疫作為，謹慎防範避免疫情擴散，而目前確診移工已隔離，並暫停上班移動，承攬商已先調整本地勞工因應，不影響大潭電廠增建計畫進度。此外，承商移工工作區域與電廠人員活動區域彼此獨立，電廠已採行分艙分流措施，加強防疫，目前正常運作，供電不受影響。
台電說明，負責「大潭電廠7、8、9號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程」的承攬商於昨日發現外籍移工多人有感冒症狀，即主動先行針對移工進行自主快篩，同時也快速通報衛生單位，並進一步針對移工及台籍人員、移工管理員及保全進行PCR檢測。疫情指揮中心於今日通知檢測結果，68名篩檢中有50名確診。目前抽水機房新建工程承商的外籍移工中，超過9成皆已完成3劑疫苗接種，後續相關防疫，台電將配合指揮中心防疫規定辦理。
台電進一步指出，該承攬商移工主要工作範圍在抽水機房等土建工作，與主發電設備統包商移工為不同宿舍、不同工作區域，雙方工地有相當距離，且動線有所分隔，台電昨日接獲承攬商通報移工疫情後，已連夜啟動防疫應變作業，為避免影響範圍擴大，目前已全面停止相關工作區域之人員進出，台電謹慎防範，並配合防疫規定，除全面展開大潭工區、大潭電廠之台電員工及主發電設備統包商施工人員快篩，亦進行工作場域及移工宿舍清消。
台電強調，大潭新建工程區域與大潭電廠運轉區域彼此獨立並設有圍籬，人員由不同大門進出，各自進行管制。工程區域傳出承商移工確診後，電廠方面已加強管制作為，特別是控制室，已加強分艙分流異地辦公，控制室人員進出實名制管制、電話交班，非相關工作人員禁止進出等等，確保發電運轉不受影響。
台電指出，目前承攬商已先調整本地勞工因應，暫不影響大潭電廠增建計畫進度，大潭電廠增建燃氣機組計畫攸關民眾用電，更攸關國家能源轉型及增氣減煤政策，台電正全力推動工程進度，後續將配合疫情指揮中心辦理並針對工地人力做好各項防疫措施。