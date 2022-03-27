台北市確診足跡曝！曾去海底撈信義店用餐 急發細胞簡訊
中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增83例本土COVID-19確診病例，本土病例創下今年新高，確診者分佈多個縣市，更有新增3條不明傳播鏈，指揮中心呼籲所有民眾都要提高警覺。而台北市雖然沒有新增本土確診者，不過有外縣市染疫者曾於3月23日到海底撈信義店用餐，台北市政府已發出110細胞簡訊通知，呼籲曾有相關重疊足跡的民眾，做好自我健康監測。
台北市政府表示，案22597是基隆市的本土確診個案，與案22595一起吃薑母鴨染疫，而案22597曾於3月23日禮拜三晚間7點50分至9點50分到海底撈信義店用餐，目前已通知業者進行環境清消，並對相關接觸者進行匡列隔離以及檢測的作業。
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。