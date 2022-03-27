中華奧會百周年慶　主席林鴻道談7大願景

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林鴻道主席指出，透過深耕奧林匹克教育，奧林匹克精神深入台灣的每一個角落，讓全台灣都成為運動員參與國際體壇的後盾。深耕奧林匹克教育，我們所有體育人都應該站在第一線，自助而後人助，為深耕奧林匹克教育努力。
林鴻道主席希望將台灣的體育表現，推入國際體育運動前10%大國的目標。4面金牌、4面金牌、4面奧運金牌 (因為很重要，所以要說3次)，就是我們達標的指標。而他也相信，以目前我國運動員的表現，絕對有達標的潛力。
林主席表示，透過運動科學的積極介入，提升競技成績，運動員的社會地位必然更加受到重視。他從去年開始一直推動成立「國家運動科學中心」積極努力，目前已見曙光，請大家拭目以待。
林鴻道主席也強調，欣逢奧會成立第一百周年，中華奧會將以傳承、展望與創新的自我期許，負起與時俱進的社會責任。在此同時，更希望能在所有體育人的共同努力下，讓運動員參與國際體壇得到最佳成績、讓國人生活文化面向擴大，以及讓運動產業生態圈蓬勃發展。
追溯兩岸華人最早參加奧運的選手是1932年洛杉磯奧運一百公尺的台中人張星賢，此次論壇選擇在坐落台中的台體大舉辦，象徵著一棒接一棒的臺灣優質歷史運動精神傳遞。中華奧會林鴻道主席親自主持開幕及演講，提出我國奧會百年發展的時代地位，奧運人協會黃志雄理事長、國體大許光麃校長同時蒞臨論壇會場致詞。此次論壇有行政、學術與競技三大主題，主持人分別由前臺體大校長與部長陳全壽教授、美和科大王建臺校長、國體大邱炳坤校長，陣容也是相當堅強。
論壇眾星雲集，主講人是十四位名家，分別是前體育署署長高俊雄教授、台南大學陳耀宏主任、臺體大許立宏教授、客委會中心何金樑主任、中興大學林建宇教授、台教大李炳昭院長、臺師大湯添進所長、林廷芳奧運人、楊宜蓁奧運人、王信淵奧運人、吳聰義奧運人、許績勝奧運人、國訓中心何仁育處長、林頌凱醫師。由於每人最多只發表十五分鐘，內容非常精要，充分展現我國體壇在國際接軌、行政推動、文化傳播、知能交流、競技切磋、運動科研等多層面的社會提升進步。國內體育運動學術團體會員、學者專家、教練、運動員、學校師生、產業界人士與熱愛運動的社會人士約兩百人到場共襄盛舉，用知性的方式，熱絡表達對我國奧會一百周歲的祝賀之意。
中華奧會成立於民國11年，原名為中華業餘運動聯合會，同年受到國際奧會承認，開啟中華奧會參與奧林匹克各項活動的契機，迄今已屆一百周年。這些年來，中華奧會歷經王正廷、郝更生、周至柔、鄧傳楷、楊森、徐亨、沈家銘、鄭為元、張豐緒、黃大洲、蔡辰威及林鴻道等12位主席辛苦耕耘，帶領中華奧會參與國際賽會，創造輝煌成績、爭取國際友誼，成為台灣連結國際體壇最重要的橋樑。