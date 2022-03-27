歷經疫情3次延期！2022大亞旺萊馬拉松4千人盛大開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽事清晨天色微亮，大批人潮齊聚大亞集團臺南總公司，跑者攜家帶眷與三五好友共同出席賽事，展現臺南人的熱情。大亞集團沈尚弘董事長、臺南市黃偉哲市長共同為大亞旺萊馬拉松鳴槍揭開賽事序幕；今年還特別邀請台灣史上首位參與兩屆奧運馬拉松的長跑國手吳文騫、台灣長跑名將許玉芳到場，除了提振跑者士氣外，更受邀到終點親自為跑者一一掛上完賽獎牌。
臺南市長黃偉哲致詞時特別感謝大亞集團對在地的回饋與支持，認為透過健康的馬拉松賽事，推廣在地特色，讓更多外地朋友更認識關廟旺萊，是體現南部人好客熱情的最好方式。臺南市警察局同仁眷屬共報名70多位，一同參與這場關廟盛事，藉著跑進旺萊一路發的象徵，為後疫情時代的台灣帶來繼續向前的力量。
除賽道規劃極具特色外，本次賽事專業度也同步提升，特別邀請南台灣知名蘇志濱間歇團擔任配速團隊服務跑者；賽後更有多樣關廟在地特色美食讓跑者一次滿足，包括關廟特色魯麵、旺萊冰棒、旺萊餅乾、旺萊啤酒、鳳梨青茶、現削鳳梨等，補給美食種類多到人手一袋跑回終點。沿途除了熱情啦啦隊加油外，還有「跑進168，大亞帶你發」、「每一步都是一個磨練，堅持住就是一場經驗」等特色加油牌鼓勵選手。豐富的補給、熱情的加油團讓跑者們紛紛期待明年繼續參加。
大亞集團沈董事長表示，每一次的賽事都是帶著辦喜事的心情來迎接每一位選手，明年將繼續努力將「大亞旺萊馬拉松」打造成年度特色賽事，邀請跑者每一年都回到關廟參與這場盛會。
賽事其他成績：30K大亞觀景組由江昭寬(01:56:47)、楊喬筑(02:22:13)拿下男女冠軍；半馬組林秋杰(01:17:27)、周芳瑀(01:34:57)稱王封后；14K大亞彩繪組由胡冠愷(00:47:58)、黃郁芹(01:00:27)拿下第一名。