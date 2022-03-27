大亞旺萊馬拉松 沈尚弘盼「穩定的力量」支持更多運動員
電線電纜能源大廠大亞集團今（2022）年邁入第67年，主辦的「2022大亞旺萊馬拉松」於2020年歷經疫情多次延期後，今（27）日上午6點在台南關廟再次鳴槍起跑。董事長沈尚弘感念天氣、疫情很幫忙，讓馬拉松可以順利進行，期許明年可以有更多人報名，一起來參與這場屬於大亞、屬於關廟、屬於台南的盛事。
大亞集團長期深耕台南，近年來更積極推廣在地運動風氣，結合在地資源及文化之餘，也鼓勵員工參與運動，於2019年首次打造專屬於關廟的路跑盛事，期望將自身影響力回饋社會，「2022大亞旺萊馬拉松」邁入第二屆，今年報名人數顯著成長，共吸引近4千名跑者報名參與，賽事分為42K大亞旺萊組、30K大亞觀景組、21K大亞半馬組、14K大亞彩繪組，以及7K大亞健康組，全馬賽道特別安排經過旺萊路，直達168鄉道，象徵好運的路線規劃，希望讓跑者們都能跑完「一路發」。
活動現場由大亞集團董事長沈尚弘、台南市長黃偉哲、立委王定宇、奧運長跑選手吳文騫、台灣長跑名將許玉芳，以及大亞集團贊助的高球新星丁子云，一同到場幫參賽者集氣，並在起點鳴槍起跑。沈尚弘今日完成7K賽事後表示，心情非常好，也很感謝天氣、疫情非常幫忙，讓這場一延再延的馬拉松，可以順利起跑。
「旺萊馬拉松最大的特色就是『人情味』，我們辦的像嘉年華一樣，現場很多補給、志工及各種美食，很多人帶小孩、帶狗來參與。」沈尚弘說，這氛圍就像大亞主打#teamTOMORROW品牌策略一樣，不管是家庭日、運動會或是馬拉松，員工們向來積極參與，「這個邁向明日團隊的精神，甚至擴及到大亞的供應商、客戶、合作銀行、附近社區，再到整個關廟區、大到台南市，都是大亞傳遞品牌理念的範圍。「我希望讓大家知道，快樂有很多面向，除了薪資報酬之外，運動也是一種。」
今年一起上台鳴槍起跑的高爾夫球新星丁子云，是大亞集團贊助的選手，被問及大亞支持她的原因，沈尚弘先是笑說：「我本來就很愛打高爾夫球，球齡有40多年了。」而子云是透過共同朋友介紹認識，沈尚弘發現她對於自己打高球的志向很明確，鎖定LPGA為目標，努力往前進。」他期待成為子云在職業高爾夫球生涯中一股「穩定的力量」，讓她可以無後顧之憂的追逐夢想，進而鼓勵、啟發更多台灣的年輕運動員，也展現大亞集團67年來，腳踏實地、一步一腳印的精神與信念。