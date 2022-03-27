本土確診爆增影響解封時程？專家：現階段要觀察2指標

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不過，洪子仁強調，不論是基隆警察還是移工群聚，大家要慢慢有一個觀念，先把自己的準備工作做好，在國內NPIs非藥物性公衛措施介入還不能放棄之下，例如戴口罩、勤洗手，社區疫苗覆蓋率還是會影響社區的可傳染性及被感染後重症及住院比例，看待新冠肺炎不能再像傳統只看有幾例，在目前往病毒共存的過程中，應更關心被傳感染族群中重病住院，甚至造成死亡的比例。
他說，這從最近香港確診死亡人數就可看出，9成都是60歲以上，80歲以上更占了7成，而沒打疫苗占死亡人數8成9，他非常贊同「疫苗接種與否，對長者是生與死的差別」這句話，點出香港真實世界，也告訴台灣，未來在Omicron進來過程，也會面臨同樣挑戰，但還好的是，台灣目前50歲以上疫苗覆蓋率比香港高，加上居住環境沒有香港擁擠，還有台灣公衛及醫療體系的韌性及防衛力應該也比香港做得更好，因此，台灣不會是下個香港。
只是，台灣也不能掉以輕心，尤其今日看到疫情好像又起，洪子仁說，更應該鼓勵長輩們趕快去打疫苗，現在50歲以上還有近120萬人沒打第一劑，也還有170萬人沒打完第二劑，而打了第二劑已過了3個月的民眾，也應趕快去打第三劑。
至於本土確診人數飆升，是否會影響國內原本解封時程？洪子仁說，如果之後發展都在可控範圍內，他認為不會影響，畢竟現在要清零得付出極大社會成本及代價，有些群聚零星個案發展，都是可接受的範圍，因此，他覺得不會與後續鬆綁措施有連動關係，除非後續本土疫情突然快速上來，這一定會對之後邊境隔離措施鬆綁產生連動影響。
洪子仁認為，現在要觀察最重要的兩個指標，第一就是社區疫情會不會大規模上來，目前要觀察後續匡列隔離人數的陽性率，若陽性率慢慢下來，當然就不用過度擔心，若陽性率像去年5月一直上來，就要提高警戒程度。
另外，就是要觀察對醫院量能的影響，他說目前來看，其實在台灣本土個案裡大多數都是打二劑疫苗，而且屬年紀不是那麼大的長者，對醫療量能是沒那麼大，因此，就今天來看，目前是還不會，但要看一周內本土疫情整個發展，包含匡列隔離者的陽性率為何，還有是不是之後還會有更大規模本土確診個案發展
對於要求特種行業與相關行業場所從業人員必須施打第3劑，進入場所顧客必須提供接種3劑疫苗證明，洪子仁表示「這個非常好」，有點疫苗護照概念在裡面，透過對某些特定場域限制，其實是避免發生聚群感染，這是應該要做的。
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