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歡喜收老公禮！她見「黑包包」傻眼　網全喊：揹起來好痛

▲日本一名女網友收到先生送的包包，卻在看到細節後讓她哭笑不得。（圖／推特帳號inoopy_chan）
▲日本一名女網友收到先生送的包包，卻在看到細節後讓她哭笑不得。（圖／推特帳號inoopy_chan）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 17:12:58

女生的衣櫃裡總是缺一件衣服，包包也永遠缺一個，如果另一半想要送禮，這些都是很好的選擇，只是有一名女網友收到先生送給她的包包禮物，本該是滿心歡喜地收下，一看細節卻讓她瞬間哭笑不得！

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日本推特主@inoopy_chan日前分享了一張照片，表示先生日前送了她一款黑色的長方形包包，乍看之下包包既堅固，顏色也容易與服裝搭配，但是仔細看包包的配件，發現這款包包竟然跟「長尾夾」十分相似，在包包開口處運用了「鐵製夾柄」，看起來根本就是放大版的長尾夾，奇特造型瞬間讓她無奈地表示：「感謝老公給我一個最好的傻包包！」

▲日本一名太太收到先生送的黑色包包，竟然是「長尾夾」造型，被網友笑說「感覺揹起來好像很痛」。（圖／推特帳號inoopy_chan）
▲日本一名太太收到先生送的黑色包包，竟然是「長尾夾」造型，被網友笑說「感覺揹起來好像很痛」。（圖／推特帳號inoopy_chan）
▲原PO也分享長尾夾包包的賣場，原來還有白色款，而兩款包包都已經售罄。（圖／翻攝自super-meteor官網）
▲原PO也分享長尾夾包包的賣場，原來還有白色款，而兩款包包都已經售罄。（圖／翻攝自super-meteor官網）
▲揹起來真的很像放大版的長尾夾！（圖／翻攝自super-meteor官網）
▲揹起來真的很像放大版的長尾夾！（圖／翻攝自super-meteor官網）
網友看了照片都忍不住吐槽：「揹起來好像會很痛」、「感覺要拿出錢包時被夾到會喊『好痛！好痛！』」、「還以為是P圖，結果竟然有這款包包」、「我怕我不能把手伸進包包裡面」、「雖然很怪但是有一種神秘的安全感？」、「是一個有趣的包，但我擔心肩膀會很痛」、「這包很幽默」。

▲另外也有網友分享吐司包裝上常見的塑膠環造型包包。（圖／翻攝自推特帳號paranoia12）
▲另外也有網友分享吐司包裝上常見的塑膠環造型包包。（圖／翻攝自推特帳號paranoia12）
因為長尾夾包包太過特殊，引起網友真的找到賣家，原PO也分享賣場網址，發現原來還有白色款。另外也有網友分享其他讓人無法理解的包包款，只能說想要揹出去可能需要很大的勇氣啊！（編輯：陳珮瑜）


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