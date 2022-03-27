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張本渝解密不婚原因　3度錯過紅毯「做功德」

▲張本渝不婚享受戀愛。（圖／華視）
▲張本渝不婚享受戀愛。（圖／華視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-27 17:50:23

張本渝、夏如芝今（27日）出席華視《婚姻結業式》卒婚講座，46歲不婚的張本渝，2013年冷凍15顆卵子，等待對的人出現，過去3度差點踏上紅毯，問她為什麼沒結成婚？張本渝直接了當說：「我不夠愛那個人，心裡那關過不去。」

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張本渝和蔣偉文、吳大維、阿Ben有過一段情，她表示以前的對象條件都很好，但是滿足物質層面不是挑老公的首要條件，「個性品德這些本質，才是這個人天生具有的。」對張本渝來說，所謂適婚人選，「對他的包容度比其他人大，那個人才是對的人。」

▲夏如芝（左）、張本渝分享婚姻觀。（圖／華視）
▲夏如芝（左）、張本渝分享婚姻觀。（圖／華視）
張本渝在愛情裡態度灑脫，對方求婚如果她不想嫁，就會直接提分手，「我心裡的感覺騙不了人，我沒辦法勉強，要不然我早就嫁掉。」前男友們一個個婚姻幸福，問她算不算「倒數第二個女朋友」？張本渝大笑：「那也挺好的，做功德啊。」

▲左起那那大師、公視台語台行企中心劉明堂、華視總經理陳雅琳、張本渝、夏如芝出席華視《婚姻結業式》卒婚講座。（圖／華視）
▲左起那那大師、公視台語台行企中心劉明堂、華視總經理陳雅琳、張本渝、夏如芝出席華視《婚姻結業式》卒婚講座。（圖／華視）
夏如芝結婚2周年，老公張捷把1歲半女兒「小芝麻」託給張媽照顧，安排2天1夜的約會慶祝，她和張捷都是注重「儀式感」的人，對夏如芝來說，「不管收再貴重的禮物，只要這個人不在你身邊，他就不是真正在乎妳。」張捷在節日當天精心安排，空下時間陪她吃飯，夏如芝已經很滿足，「他記得最重要」，至於哪時候補辦婚禮？夏如芝透露父母去年底問過小倆口，他們還在計畫，希望可以給長輩一個隆重的婚禮。
 

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