第94屆奧斯卡登場！《犬山記》PK《沙丘》 台視獨家轉播
國際影壇盛事《第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》將於台灣時間3月28日週一上午登場，台視連續第11年取得國內無線電視獨家授權，從上午6點30分起全台獨家與全球同步HD live播出星光大道與頒獎典禮實況。台視今年邀請知名影評人塗翔文擔任同步講評、施偉銘擔任同步口譯，為觀眾掌握第一手獎項訊息。典禮邀請艾米舒默、汪黛塞克絲及瑞吉娜霍爾主持，塗翔文點出本屆奧斯卡亮點，不僅有「台灣女婿」巴沃邱寧多傑執導、名導演賴聲川女兒賴梵耘擔綱製片的《不丹是教室》入圍「最佳國際電影獎」；「最佳電影歌曲」入圍者中不乏碧昂絲、怪奇比莉與范莫里森等高知名度的歌手競逐，他們也將如預期上台演唱；加上今年終於恢復有主持人擔綱，頒獎典禮熱鬧好看與否亦將是吸「睛」焦點。
本屆提名最大贏家《犬山記》入圍12項大獎，《沙丘》則以10項入圍緊追在後，到底鹿死誰手、戰況激烈。塗翔文分析前述兩部作品的確競爭激烈，目前美國的影評和媒體，普遍看好這兩部片拿下最多獎項，但不排除最後有黑馬出線，他表示：「《犬山記》在最佳影片、導演和改編劇本上都有機會；《沙丘》被看好拿下大部份的技術獎項，不過挾著技術類影藝學院會員的支持，也有機會抗衡《犬山記》爭取最佳影片寶座。而日前在演員工會獎拿下最佳整體演出獎、也獲得製片工會年度最佳影片肯定的《樂動心旋律》，仍有扮演最佳影片獎大黑馬的實力！」塗翔文也說：「『最佳國際電影獎』入圍有呼聲最高的日本片《在車上》，不知與台灣有淵源的《不》片是否有機會突破重圍站上頒獎台？」
另外，全球影迷與台灣觀眾最關注的奧斯卡影帝、影后獎項，入圍名單華麗亮眼，「最佳男主角獎」部分五位都是曾入圍過的實力派演員，塗翔文透露，目前最被看好的是威爾史密斯，他在包括演員工會獎等前哨戰連連奪獎、呼聲最高；女主角則是本屆金球獎得主妮可基嫚與剛拿下演員工會獎與影評人選擇獎的潔西卡雀斯坦兩人廝殺的局面，巧的是兩人都扮演真人實事、栩栩如生，競爭非常激烈。
《第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》台灣由台視進行獨家轉播，將於3/28（一）上午6點30分起與全球同步HD live轉播星光大道及頒獎典禮，並在晚間10點配上中文字幕重播。歡迎觀眾朋友準時收看，一同參與國際影壇盛會、分享得獎者的喜悅。（編輯：楊穎軒）
《第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》台視轉播時間
首播：3/28（一）上午
0630-0800：星光大道
0800-1100：頒獎典禮
主聲道：中文講解
副聲道：英文原音
重播：3/28（一）晚上
2200-0100：頒獎典禮
0100-0230：星光大道
主聲道：英文原音（中文字幕）
副聲道：中文講解