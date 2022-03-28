布林肯稱無意使俄政權更迭　馬克宏不挺拜登嗆蒲亭

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「如你們所知以及我方反覆所言，我們並無讓俄國或其他地方為那項議題政權更迭的戰略。」
拜登（Joe Biden）26日還痛罵蒲亭是「劊子手」，為此法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天提醒，別跟莫斯科用言語來「升高」局勢。
馬克宏告訴法國電視三台（France 3），他認為自己的任務「先是達成停火，然後是透過外交手段讓（俄國）軍隊完全撤離。如果我們想達成，就不能在言語或行動上升高局勢」。
英國教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi）今天上午則告訴天空新聞網（Sky News）：「我認為俄國人已經受夠了在烏克蘭發生的事、這場非法侵略、自己的生計被毀、周遭經濟崩盤。我認為俄國人將決定蒲亭及其親信的命運。」
但查哈威否認拜登失言，只說他認為，英美都同意誰來統治俄羅斯應交由俄國人決定。
拜登針對蒲亭發表前所未見評論後，雖然白宮迅速澄清，但克里姆林宮明確表達不滿。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「那不是由拜登決定，俄羅斯總統是由俄羅斯人選舉產生。」
培斯科夫未針對白宮的後續澄清立即做出回應。自從蒲亭下令揮軍入侵烏克蘭以來，拜登一直升高對蒲亭的尖銳抨擊，克宮則以質疑拜登的心智狀態回應。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110327