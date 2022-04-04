COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

退休金是我的！43.4%勞工贊成勞退自選投資　

▲勞動部「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」結果出爐，有43.4%的勞工贊成開放勞退能自選投資。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲勞動部「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」結果出爐，有43.4%的勞工贊成開放勞退能自選投資。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

記者許若茵／台北報導

2022-04-04 16:30:00

勞動部「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」結果出爐，有43.4%的勞工贊成開放勞退能自選投資，其中有48.7%的勞工希望能自行在市場選擇標的，而選擇由政府提供投資組合的勞工則占40.4%。勞動部說，將持續宣導，盼提升自願提繳退休金勞工人數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為瞭解勞工對於自願提繳的退休金開放自行選擇投資標的意見及看法，勞動部於去（110）年11月進行「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」，以去年5月底參加勞工退休金條例退休金制度者，包含雇提、自提者作為受訪勞工，計回收有效樣本為5068份。

根據調查，有15.9%的勞工自願提繳退休金，84.1%的勞工沒有自願提繳退休金。有提繳的原因，以「為了自己的退休生活預作準備」占12.7%最多。而沒有提繳的原因，前三名為「薪水不夠用，所以沒有提繳」占25.7%、「自己可以到市場上投資累積退休金」占24.3%、「單純不想提繳」占24.1%。

在開放自選投資中，有43.4%的勞工贊成，目前沒有想法占37.6%，不贊成占19.0%。贊成的原因，以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」占31.2%最高。不贊成的原因，以「我不擅長投資理財」、「我沒有時間處理」分別占7.8%居多。

勞動部指出，針對開放自選投資的看法與選擇投資標的方式進行交叉分析顯示，對於贊成開放自選投資的勞工中，選擇由勞工自行在市場選擇標的占 48.7%，選擇由政府提供投資組合占40.4%，目前沒有想法占10.9%。

另對於自選投資看法與意願，對於贊成開放自選投資的勞工中，日後會參加自選投資者占9.3%，看自選投資標的內容後決定占72.9%，及目前沒有想法占14.2%。

勞動部表示，將持續透過多元宣傳管道，持續提升自願提繳退休金勞工人數，加強宣導自提的好處，以鼓勵勞工自願提繳退休金。另考量本次調查結果，有7成勞工仍須看投資標的內容決定是否參加自選投資，將於日後宣導會中，結合金管會辦理退休金融理財教育課程，加強勞工對退休理財金融知識之認知。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

內需市場熱絡　餐飲業「求才1.2萬人」破14年紀錄

影／藍綠白同場！陳時中、蔣萬安互動熱絡　柯文哲快閃

200萬劑Novavax買到了！專家解答5大QA　超強優勢曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀