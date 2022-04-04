退休金是我的！43.4%勞工贊成勞退自選投資　

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根據調查，有15.9%的勞工自願提繳退休金，84.1%的勞工沒有自願提繳退休金。有提繳的原因，以「為了自己的退休生活預作準備」占12.7%最多。而沒有提繳的原因，前三名為「薪水不夠用，所以沒有提繳」占25.7%、「自己可以到市場上投資累積退休金」占24.3%、「單純不想提繳」占24.1%。
在開放自選投資中，有43.4%的勞工贊成，目前沒有想法占37.6%，不贊成占19.0%。贊成的原因，以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」占31.2%最高。不贊成的原因，以「我不擅長投資理財」、「我沒有時間處理」分別占7.8%居多。
勞動部指出，針對開放自選投資的看法與選擇投資標的方式進行交叉分析顯示，對於贊成開放自選投資的勞工中，選擇由勞工自行在市場選擇標的占 48.7%，選擇由政府提供投資組合占40.4%，目前沒有想法占10.9%。
另對於自選投資看法與意願，對於贊成開放自選投資的勞工中，日後會參加自選投資者占9.3%，看自選投資標的內容後決定占72.9%，及目前沒有想法占14.2%。
勞動部表示，將持續透過多元宣傳管道，持續提升自願提繳退休金勞工人數，加強宣導自提的好處，以鼓勵勞工自願提繳退休金。另考量本次調查結果，有7成勞工仍須看投資標的內容決定是否參加自選投資，將於日後宣導會中，結合金管會辦理退休金融理財教育課程，加強勞工對退休理財金融知識之認知。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。