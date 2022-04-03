油價飆漲！加油省荷包　選對卡無門檻回饋最高5.5%

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以新推出的台灣大哥大Open Possible聯名卡來說，可提供最高5.5%加油回饋，若搭配合作通路優惠活動，至6月30日止，到全國加油站刷卡，除了信用卡本身最高5.5%回饋權益外，還可額外享自助加油每公升降1.1元、人工加油每公升降0.8元優惠。以95無鉛汽油為例，若以油價每公升32.7元，使用Open Possible聯名卡加油最高可獲5.5%回饋，等於每公升先降1.79元，再搭配自助加油降1.1元優惠，合計每公升最多可降2.89元，替民眾省下不少開銷。
兆豐銀行海悅聯名卡則無門檻且免登錄，可享有中油直營加油5.5%現金回饋的優勢；玉山銀行商務御璽卡則提供申請e化帳單可享5%回饋；台新銀行Flygo卡也是5%，惟須以Richart帳戶扣繳帳單且以該卡消費滿5000元則可享有。
至於與中油發行聯名卡的中信中油聯名卡則是提供中油pay綁卡儲值2%回饋、周一儲值滿3千元加碼2%、以儲值金支付享紅利3倍以及每30元累積最高3點紅利的優惠。
若不想額外再申辦指定信用卡，民眾可選擇不限卡別的加油站優惠，像是全國加油站便與包括兆豐、台北富邦、台新、合庫、花旗等銀行合作，提供全卡友天天可享降價優惠，降價幅度從每公升降0.8至1元不等，周三加滿25公升，還可享原折扣再降25元。
不過，面對市面上信用卡琳琅滿目，實際使用各有特點或限制，北富銀提醒民眾辦卡前要留意3大事項，結合日常加油情況多方比較，才能聰明選對卡，讓加油金穩穩入袋。首先是看「通路」，有的信用卡限制特定加油站或指定加油日才享回饋，若是常在各地走透透的業務人員或司機運將，將容易碰到不適用的情況，建議優先選擇沒有通路限制的信用卡，才能輕鬆幫荷包補血。
其次是看「額度」，目前加油回饋率在5%以上的信用卡，回饋金額多限制在200元到500元之間，若是沒有回饋上限的信用卡，則回饋率換算下來相對會低許多，民眾可根據自己平常加油頻率和單次費用進行測算，找出在自己消費區間內最有利的信用卡。
最後則是「適用條件」，有些信用卡加油回饋需刷卡滿額，有的則要求每月搭配使用其他服務或登錄成功才能享有，還有的信用卡提供的是紅利點數，如果不注意使用效期及折抵規則，也有可能讓點數白白浪費。這些條件都容易增加取得和使用回饋的難度，辦卡前務必了解清楚。