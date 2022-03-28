烏情報官員：俄想如南北韓那樣分裂烏克蘭 但不會得逞！
烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）27日警告，俄羅斯有意在無法接管整個國家的情況下，試圖在烏克蘭製造類似南北韓分裂的局面，將烏克蘭一分為二。
綜合《烏克蘭國家通訊社》等外媒報導，布達諾夫認為，俄軍在經歷一連串挫敗、遲遲未能推翻烏克蘭中央政府後，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已改變行動方向，有理由相信他正在考慮於烏克蘭的非佔領區和佔領區之間劃出一條線，在烏克蘭製造有如朝鮮半島分裂的局面，畢竟蒲亭沒有足夠的力量能將整個國家吞噬。
布達諾夫指出，俄方已在佔領區成立平行部門，強迫民眾放棄使用烏克蘭貨幣格里夫納，企圖在國際層面上討價還價，且仍有意建立烏東通往克里米亞的陸地走廊，但俄國若想實現這個目標，會面臨的一個主要問題，就是被圍困的馬立波市，因為馬立波市牢不可破。
布達諾夫強調，雖然俄羅斯打算把佔領區統一為「準國家實體」，但佔領區的烏克蘭公民會群起反抗，烏軍亦會發動游擊戰，反攻俄軍並逐步解放被佔領的領土，令敵人的計劃難以實施，誓言令俄軍無法生存。
俄烏戰事膠著之際，烏克蘭和俄羅斯代表團的下一輪談判，預將於28日至30日在土耳其舉行。自俄羅斯於上月24日入侵烏克蘭以來，烏、俄、土三國外長本月10日曾在土耳其的安塔利亞（Antalya）舉行首次高級別官員會談，但未能取得突破，雙方在關鍵問題上遲遲未能達成共識。