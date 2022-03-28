飯店「床尾巾」有何用途？行家抖出正解 眾愣：太難想到
常常我們旅外去住飯店的時候，總是話看到床面上除了枕頭以及棉被外，還會在床尾看到一條長長的類似地毯的東西，但你是否知道這條所謂「床尾巾」的真正用途呢？就有一名常在海外工作的日本人揭露了它的真實用途，結果引發不少網友驚呼「原來是這樣.....完全想不到」，掀起話題。
大家常常去住飯店的時候，靠近床尾的地方‘，這條窄長的布，通常與床單跟被單顏色不同，這就是床尾巾，大家可能以為這是裝飾房間的飾品，要睡覺時就把他踢到一旁，但一名日本網友在推特貼文指出，這種床尾巾的由來其實是起源自美國，英文稱為「Bed Throw」或「Foot Throw」，飯店人員更是直接稱為「鞋子枕頭」。
「由於西方人進室內沒有換拖鞋的習慣，甚至還會直接穿著鞋子上床歇息，那塊布就是給穿著鞋子睡覺的人使用，以避免鞋底的髒汙沾染到白色床單及棉被」原PO透露，曾經在美國住過一段時間，在挑選傢具時，設計師建議他在客房床上擺床尾巾，以方便招待美國人，原本還很不解，不過當他知道西方「穿鞋睡覺」文化後，才明白這塊布其實對其他不脫鞋的人來說很方便。
貼文曝光後，引發不少網友紛紛驚呼「wow！原來這是這個的用途」、「天啊！怎麼會有人穿鞋子睡覺呢？」、「那下次可以盡情的使用看看了？」、「真的長知識了耶！」、「我還是不會敢使用，這太有罪惡感了」、「從沒想到上床睡覺要穿鞋子的呀」。（編輯：張嘉哲）