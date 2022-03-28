COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

本土疫情延燒！台股開盤跳空跌290點　疫情概念股紅通通

▲受到本土疫情爆發影響，今（28）日台北股市開盤後跌290點，來到17384點。權值股台積電早盤跌18元，來到580元。（圖／NOWnews資料照）
▲受到本土疫情爆發影響，今（28）日台北股市開盤後跌290點，來到17384點。權值股台積電早盤跌18元，來到580元。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-03-28 09:27:502022-03-28 09:38:13

美股上週五（25日）四大指數漲跌互見，美債殖利率竄高、中國大陸上海突宣布「半封城」，再加上我國本土疫情延燒，今（28）日台北股市開盤後跌290點，來到17384點。權值股台積電早盤跌18元，來到580元。重要權值股也跌多。而疫情概念股一片紅通通，恆大、毛寶、合世、亞諾法、康那香飆漲停，但觀光股綠光罩頂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數上週五25日上漲153.3點，或0.44%，收34861.24點；那斯達克指數下跌22.54點，或0.16%，收14169.3點；標普500指數上漲22.9點，或0.51%，收4543.06點；費城半導體指數下跌7.38點，或0.21%，收3525.34點。

美股漲跌互見，但美債殖利率竄高，上海「半封城」，使台北股市開盤後跳空走跌，一度跌290點，來到17384點，跌幅1.5%。台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電聲明表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產，今台積電早盤跌18元，來到580元。半導體矽晶圓廠合晶指出，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會有影響，合晶今日跌3.5%。

其他重要電子股，世界先進跌2%多、力積電也跌逾1%。聯發科跌近2% ，群創、友達、和碩、大立光、國巨跌逾1%。股王矽力逆勢抗跌，早盤漲約1%。

而本土疫情延燒，今日防疫概念股紅通通，恆大、毛寶、合世、亞諾法、康那香飆漲停。南六、優盛、美德醫、雃博、熱映、南帝漲2到5%多。觀光概念股則一片綠油油，山富幾近跌停，五福跌8%、鳳凰與易飛網也跌6%，華航與長榮航也跌1%左右。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

俄烏戰事敲警鐘！今年多變數　全年智機生產量恐下修

MIH大會登場　鴻海劉揚偉：電動車爆炸性成長才剛要開始

看俄烏戰有感！郭台銘現身立院　出席跨黨派資安策進會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀