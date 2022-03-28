本土疫情延燒！台股開盤跳空跌290點　疫情概念股紅通通

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美股漲跌互見，但美債殖利率竄高，上海「半封城」，使台北股市開盤後跳空走跌，一度跌290點，來到17384點，跌幅1.5%。台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電聲明表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產，今台積電早盤跌18元，來到580元。半導體矽晶圓廠合晶指出，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會有影響，合晶今日跌3.5%。
其他重要電子股，世界先進跌2%多、力積電也跌逾1%。聯發科跌近2% ，群創、友達、和碩、大立光、國巨跌逾1%。股王矽力逆勢抗跌，早盤漲約1%。
而本土疫情延燒，今日防疫概念股紅通通，恆大、毛寶、合世、亞諾法、康那香飆漲停。南六、優盛、美德醫、雃博、熱映、南帝漲2到5%多。觀光概念股則一片綠油油，山富幾近跌停，五福跌8%、鳳凰與易飛網也跌6%，華航與長榮航也跌1%左右。
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