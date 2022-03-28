港媒：俄烏戰爭有利人民幣國際化　港宜把握機會

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但值得關注的是，人民幣也展現強勢，對美元滙價與年初相若，但以一籃子貨幣計算的人民幣匯率指數自年初至今已升值2.7%。
社論認為，人民幣滙價轉強，除因俄羅斯加大使用人民幣作對外交易，相信不少與美國並不友好的國家都有唇亡齒寒的感覺，擔心美國制裁俄國的金融手段，未來會運用到他們身上，因而減少倚賴美元，而人民幣雖然不能取代美元，但不失為分散風險的選擇。
此外，美國已將中國視為頭號對手，未來打壓中國只會愈來愈重，中國也必須加速人民幣國際化，減少倚賴美元。
但社論表示，人民幣在國際支付貨幣中，只占全球3.2%， 在全球儲備貨幣中只占2.66%，遠遠落後排首位的美元，後者占國際支付40%，占全球儲備貨幣59%。
儘管如此，社論表示，人民幣國際化已進步極快，比如在全球支付的比重由去年11月的2.1%，急升至今年1月的3.2%。
社論認為，中國有能力加快推動人民幣國際化，其一是中國在國際貿易上話語權急速成長；其二是中國可利用多個經貿合作組織推動人民幣結算。
其三，中國與亞太14國組成的全球最大自貿區RCEP今年運作，這將加強中國與區內貿易，也是推動RCEP成員多用人民幣的良機。
其四，歐盟也是推動人民幣國際支付的重要夥伴。
社論表示，香港作為全球最大的人民幣離岸中心，為外資提供人民幣結算和人民幣投資管道，香港要積極把握人民幣國際化加速的重大機遇，為中國服務，也要推動香港國際金融中心前進。（編輯：周慧盈）1110328