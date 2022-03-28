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港媒：俄烏戰爭有利人民幣國際化　港宜把握機會

▲香港星島日報指出，俄羅斯和烏克蘭的戰事可令人民幣加速國際化，香港作為全球最大的人民幣離岸中心，應主動把握機遇。人民幣示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港星島日報指出，俄羅斯和烏克蘭的戰事可令人民幣加速國際化，香港作為全球最大的人民幣離岸中心，應主動把握機遇。人民幣示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-03-28 10:44:57

（中央社記者張謙香港28日電）香港星島日報今天指出，俄羅斯和烏克蘭的戰事可令人民幣加速國際化，香港作為全球最大的人民幣離岸中心，應主動把握機遇。

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該報發表社論表示，美國是俄烏戰爭中的最大贏家，單在經濟金融領域，美國可向歐洲及西方盟友大賣石油、天然氣和武器，又可接收因地緣局勢緊張而撤出歐洲的資金，美元也成為避險貨幣。

但值得關注的是，人民幣也展現強勢，對美元滙價與年初相若，但以一籃子貨幣計算的人民幣匯率指數自年初至今已升值2.7%。

社論認為，人民幣滙價轉強，除因俄羅斯加大使用人民幣作對外交易，相信不少與美國並不友好的國家都有唇亡齒寒的感覺，擔心美國制裁俄國的金融手段，未來會運用到他們身上，因而減少倚賴美元，而人民幣雖然不能取代美元，但不失為分散風險的選擇。

此外，美國已將中國視為頭號對手，未來打壓中國只會愈來愈重，中國也必須加速人民幣國際化，減少倚賴美元。

但社論表示，人民幣在國際支付貨幣中，只占全球3.2%， 在全球儲備貨幣中只占2.66%，遠遠落後排首位的美元，後者占國際支付40%，占全球儲備貨幣59%。

儘管如此，社論表示，人民幣國際化已進步極快，比如在全球支付的比重由去年11月的2.1%，急升至今年1月的3.2%。

社論認為，中國有能力加快推動人民幣國際化，其一是中國在國際貿易上話語權急速成長；其二是中國可利用多個經貿合作組織推動人民幣結算。

其三，中國與亞太14國組成的全球最大自貿區RCEP今年運作，這將加強中國與區內貿易，也是推動RCEP成員多用人民幣的良機。

其四，歐盟也是推動人民幣國際支付的重要夥伴。

社論表示，香港作為全球最大的人民幣離岸中心，為外資提供人民幣結算和人民幣投資管道，香港要積極把握人民幣國際化加速的重大機遇，為中國服務，也要推動香港國際金融中心前進。（編輯：周慧盈）1110328

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