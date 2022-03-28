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Western Digital守護遠距辦公　資料備份一把罩

▲SanDisk iXpand Luxe 隨身碟配備時尚金屬造型及兩用旋轉式設計，提供 64GB、128 GB 及 256 GB 三種容量。（圖／品牌提供）
▲SanDisk iXpand Luxe 隨身碟配備時尚金屬造型及兩用旋轉式設計，提供 64GB、128 GB 及 256 GB 三種容量。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-28 17:00:00

疫情推動全新工作模式，遠距辦公及資料上雲成為工作新常態，雖讓辦公環境更加彈性，卻也導致使用者面臨遺失重要資料的三種情況：網路不穩定、誤刪檔案及對資訊安全的疑慮。

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每年3月31日為「世界備份日」（World Backup Day）針對備份 321 原則（至少備份 3 份、使用 2 種不同形式、其中 1 份備份要存放異地）的絕佳時機，Western Digital提出遠距辦公會遇到的三種資料遺失情況提供備份選擇，協助使用者打造更安心、安全的遠距辦公環境！

行動裝置雙用隨身碟　維持辦公高效率

網路不穩定可說是遠距辦公一大噩夢，不僅同事間無法有效協作，雲端檔案無法打開更可能讓工作全停擺。SanDisk iXpand Luxe 隨身碟配備 Lightning 與 USB Type-C 兩種接頭，無論是 iPhone 或 Android 手機使用者，即使不用信箱也可隨時在電腦、平板及手機間輕鬆轉移檔案，隨插即用的特性也絕不拖累遠距工作者的工作進度！

重要檔案遭貓主子誤刪勿驚慌　高速SSD已自動備份

除了網路問題，居家遠距辦公可能還會面臨貓咪踩踏溫暖鍵盤、兒童將公司電腦當成新玩具，或是忙碌之下不小心手滑等導致重要檔案遭刪除的悲劇。WD My Passport SSD 配備專用備份軟體，完成軟體備份設定後即可輕鬆將大容量檔案自動備份至 SSD，再也不擔心誤刪檔案後無法挽救，SSD 早就定時備份完成！

▲WD My Passport SSD 提供 500GB、1TB、2TB 及 4TB 四種容量；擁有多色時尚金屬外型，耐衝擊與振動，從高處跌落也無須擔憂。（圖／品牌提供）
▲WD My Passport SSD 提供 500GB、1TB、2TB 及 4TB 四種容量；擁有多色時尚金屬外型，耐衝擊與振動，從高處跌落也無須擔憂。（圖／品牌提供）
大容量可攜式HDD讓您重要文件不離身

遠距辦公下缺少了企業配備的安全防護，究竟該如何在未知環境中時時守護大量檔案？配備大容量的 WD My Passport HDD 即為絕佳選擇！最高達 5TB 的容量供使用者盡情存放所有重要檔案，輕薄可攜的外型讓使用者無論在何處辦公皆能隨時備份、保持最佳安全狀態！

▲WD My Passport HDD 提供 1TB、2TB、4TB 及 5TB 四種容量，輕巧亮麗的外型包含紅、藍、黑、白等四種顏色。（圖／品牌提供）
▲WD My Passport HDD 提供 1TB、2TB、4TB 及 5TB 四種容量，輕巧亮麗的外型包含紅、藍、黑、白等四種顏色。（圖／品牌提供）



絕佳備份指南，與您共創更安心的遠距辦公環境；現可透過全台指定之 Western Digital 零售商、線上零售平台、經銷商以及通路商購買，包含：

PChome 商店街：https://bit.ly/3h6cg03

momo 購物網：https://bit.ly/3IeBYeC

Yahoo 購物中心：https://bit.ly/3JO7O2k

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