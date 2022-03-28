Western Digital守護遠距辦公　資料備份一把罩

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行動裝置雙用隨身碟 維持辦公高效率
網路不穩定可說是遠距辦公一大噩夢，不僅同事間無法有效協作，雲端檔案無法打開更可能讓工作全停擺。SanDisk iXpand Luxe 隨身碟配備 Lightning 與 USB Type-C 兩種接頭，無論是 iPhone 或 Android 手機使用者，即使不用信箱也可隨時在電腦、平板及手機間輕鬆轉移檔案，隨插即用的特性也絕不拖累遠距工作者的工作進度！
重要檔案遭貓主子誤刪勿驚慌 高速SSD已自動備份
除了網路問題，居家遠距辦公可能還會面臨貓咪踩踏溫暖鍵盤、兒童將公司電腦當成新玩具，或是忙碌之下不小心手滑等導致重要檔案遭刪除的悲劇。WD My Passport SSD 配備專用備份軟體，完成軟體備份設定後即可輕鬆將大容量檔案自動備份至 SSD，再也不擔心誤刪檔案後無法挽救，SSD 早就定時備份完成！
大容量可攜式HDD讓您重要文件不離身
遠距辦公下缺少了企業配備的安全防護，究竟該如何在未知環境中時時守護大量檔案？配備大容量的 WD My Passport HDD 即為絕佳選擇！最高達 5TB 的容量供使用者盡情存放所有重要檔案，輕薄可攜的外型讓使用者無論在何處辦公皆能隨時備份、保持最佳安全狀態！
絕佳備份指南，與您共創更安心的遠距辦公環境；現可透過全台指定之 Western Digital 零售商、線上零售平台、經銷商以及通路商購買，包含：
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