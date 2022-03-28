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特企／環保尖兵黑水虻　帶動綠色環保新契機

▲（左起）新顥循環系統公司總經理游振德、新顥循環系統公司營銷總監張庭瑜，看好黑水虻在綠能永續的發展商機。（圖／品牌提供）
▲（左起）新顥循環系統公司總經理游振德、新顥循環系統公司營銷總監張庭瑜，看好黑水虻在綠能永續的發展商機。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-28 12:03:57

全球綠能化發展趨勢，開始朝向昆蟲化延伸。根據市場研究公司MarketsandMarkets所發布的報告，全球昆蟲蛋白市場從2019年至2025年的年成長率預估為45%，光是「黑水虻」生物材料的市場價值約70億美元以上。新顥循環系統公司總經理游振德說：「黑水虻的研究應用發現，為人類社會帶來綠色環保新契機，而在台灣多數養殖業者規模小、產值低。新顥的自動化廠房則可年處理量5000噸以上，堪稱業界之冠。」

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新顥循環系統公司總經理游振德擁有20年機械設備專業背景，因緣際會下看到農戶利用黑水虻處理雞糞，覺得相當好奇，之後透過搜尋國際學術研究資料發現，這隻小小的黑色昆蟲，預估可創造全球上百億美元的商機。游振德有感於現代化社會，國際企業都只關注前端的發展（賺錢），而沒重視廢棄物處理的發展（花錢），導致各種廢棄物問題越來越嚴重，於是萌發「黑水虻」創業念頭，起初從小養戶起頭，發現9公斤多的食品廢棄物，黑水虻在短短12天就吃光，剩下的有機物料乾淨無味，因此下定決心，結合自己在機械設備上的強項，創立「新顥循環系統公司」，將從台灣出發，開啟全球市場大門，為永續循環經濟貢獻一己之力。

游振德說到，新顥在中部打造500坪自動化廠房，一年預計可處裡量5000噸以上，目前在業界還沒有這樣的大規模成效。而關於黑水虻相關的產業發展，以台灣目前的法規來說只能運用在飼料及肥料方面。反觀歐美，除了飼料及肥料之外，已經能使用在保養品、化妝品、人類可食用的食品、保健品、蛋白質補充的零食、食品原料、飲料原料的添加、甚至於醫藥方面的使用。

游振德強調，廢棄物的處理問題是未來會被重視的問題，使用黑水虻處理有機廢棄物也是聯合國認可之技術，除了能有效解決有機廢棄物之外，也能用對地球更友善的方式解決問題及資源再利用。「企業需要獲利，能解決問題自然也就能獲利。」游振德說，礙於現有的法規，本公司在市場上的佈局，第一階段會以現有法規之下，有別於多數的同業將黑水虻直接做爲取代魚粉的飼料添加物。新顥則會以功能性的飼料添加劑為主，例如：飼料添加黑水虻昆蟲蛋白，可提升免疫力、抗發炎、具有絕佳的適口性及低過敏性、增強消化系統的吸收等功能性的效用為主。

黑水虻能應用的產品與產業非常廣。一個產業的發展需要政府的支持，所以新顥會以黑水虻產業龍頭的角度自許，同時會與產官學界做進一步的推廣及驗證，希望能夠進一步協助政府制定黑水虻相關產業法規及配套，期許台灣在亞洲昆蟲蛋白的應用上超英趕美，作為亞洲地區的領先者。

官方網站：https://www.xinhaogreen.com/

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