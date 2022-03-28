電腦機台除乖乖還要放啥？他加「這1片」全場暴動：安啦
在台灣的職場習俗中，有將國民點心「乖乖」放在電腦主機上的習慣，有令電腦乖乖運轉的寓意，而近期網友發現，工程師們除了放置乖乖外，還會在機台上多貼「一片」，網友見了這物通通秒懂，直呼加上這個「一定安啦！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》中貼上一張照片，圖面上能看到有個電腦機台，上面放了包希望電腦順利運轉的餅乾乖乖，可特別的是，乖乖的包裝上還多貼一片厚厚的衛生棉，他好奇詢問「機台放乖乖有鎮壓功能…但乖乖加衛生棉是什麼意思？？」
懂此習俗的網友立刻解答「乖乖靠得住」、「流量再大也不怕」、「日夜安全靠得住阿，想晚上被call來修機嗎？沒人想吧，晚上3點接到on call電話會殺人吧」、「靠得住阿～（但是沒看過是打開放的耶......）」。
對於「流量再大也不怕」的寓意，有人搞笑解讀，認為「尿布吸收量更大吧」，部分人則對此習俗嗤之以鼻，認為只會增加麻煩「最後還是需要清潔公司處理，常常處理到乖乖被老鼠咬的滿地都是的案件」。
據了解，放置餅乾乖乖也有特殊眉角，若為求電腦及生財工具順利運轉，包裝上必須選擇綠色的椰子口味乖乖，因為電子設備順利運轉時，機台上的燈號通常會顯示綠色，而黃色與紅色則代表異常情形，故切忌放置五香及巧克力口味的乖乖。（編輯：李惠婷）