COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

電腦機台除乖乖還要放啥？他加「這1片」全場暴動：安啦

▲電腦機台除了乖乖還可以放啥？他加這1片全場暴動：「整組安啦！」（示意圖／NOWnews記者楊采蓉攝）
▲電腦機台除了乖乖還可以放啥？他加這1片全場暴動：「整組安啦！」（示意圖／NOWnews記者楊采蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 13:01:56

在台灣的職場習俗中，有將國民點心「乖乖」放在電腦主機上的習慣，有令電腦乖乖運轉的寓意，而近期網友發現，工程師們除了放置乖乖外，還會在機台上多貼「一片」，網友見了這物通通秒懂，直呼加上這個「一定安啦！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢公社》中貼上一張照片，圖面上能看到有個電腦機台，上面放了包希望電腦順利運轉的餅乾乖乖，可特別的是，乖乖的包裝上還多貼一片厚厚的衛生棉，他好奇詢問「機台放乖乖有鎮壓功能…但乖乖加衛生棉是什麼意思？？」

▲原PO發現公司機台上除了放置乖乖，還多加了片衛生棉。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲原PO發現公司機台上除了放置乖乖，還多加了片衛生棉。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
懂此習俗的網友立刻解答「乖乖靠得住」、「流量再大也不怕」、「日夜安全靠得住阿，想晚上被call來修機嗎？沒人想吧，晚上3點接到on call電話會殺人吧」、「靠得住阿～（但是沒看過是打開放的耶......）」。 

對於「流量再大也不怕」的寓意，有人搞笑解讀，認為「尿布吸收量更大吧」，部分人則對此習俗嗤之以鼻，認為只會增加麻煩「最後還是需要清潔公司處理，常常處理到乖乖被老鼠咬的滿地都是的案件」。

據了解，放置餅乾乖乖也有特殊眉角，若為求電腦及生財工具順利運轉，包裝上必須選擇綠色的椰子口味乖乖，因為電子設備順利運轉時，機台上的燈號通常會顯示綠色，而黃色與紅色則代表異常情形，故切忌放置五香及巧克力口味的乖乖。（編輯：李惠婷） 

過年哪項習俗最該廢？眾秒指「它」點頭認了：該全面禁止

「這1字」怎打？網驚喊手機、電腦打不出　內行秒曝解法

電腦右下總跳「莫名通知」！內行曝4步解決：不是中毒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀