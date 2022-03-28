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上海半封城！台積電回應不影響　日月光：對營收影響有限

▲中國大陸上海市新冠疫情嚴峻，當地政府宣布自今（28）日5點起全市分區封閉核酸檢測，形同「半封城」。台積電表示，目前不影響上海廠生產。（圖／資料畫面）
▲中國大陸上海市新冠疫情嚴峻，當地政府宣布自今（28）日5點起全市分區封閉核酸檢測，形同「半封城」。台積電表示，目前不影響上海廠生產。（圖／資料畫面）

記者許家禎/台北報導

2022-03-28 12:33:42

中國大陸上海市新冠疫情嚴峻，當地政府宣布自今（28）日5點起全市分區封閉核酸檢測，形同「半封城」。在上海設有晶圓廠的台積電表示，目前不影響上海廠生產。合晶則說生產不受影響，但出貨可能有影響。日月光則回應，對營收影響相當有限。

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今日清晨5點起，上海市以黃浦江為界，分區、分批實施核酸篩查。第一批為浦東、浦南及毗鄰區域（包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）會先實施封控，開展核酸篩查，預計4月1日清晨5點解封。第2批則是自4月1日凌晨3點起對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，預計4月5日凌晨3點解封。

上詮電信表示，與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨排程，並積極配合當地主管機關防疫作業，持續密切注意疫情發展。閎康同樣與客戶及供應商密切聯繫、調整出貨時間，持續配合當地主管機關強化防疫作業，相關訂單將遞延至封閉結束後陸續交付，強調公司進行全球佈局調配產能，因此對公司影響不大。

永裕則通知客戶調整出貨時間，員工到崗情形進行封閉生產，由於封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，使部分員工返工情形受影響，公司將持續評估當地疫情對財務業務之影響。

台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電為此表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產。半導體矽晶圓廠合晶則說，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會有影響。至於日月光表示，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加，員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。

今日午盤台積電跌15元，來到583元，跌幅2.5%。合晶午盤跌2.4元，來到68.7元，跌幅3.3%。日月光跌2元，來到102.5元，跌幅近2%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 


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