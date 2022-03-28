上海半封城！台積電回應不影響　日月光：對營收影響有限

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上詮電信表示，與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨排程，並積極配合當地主管機關防疫作業，持續密切注意疫情發展。閎康同樣與客戶及供應商密切聯繫、調整出貨時間，持續配合當地主管機關強化防疫作業，相關訂單將遞延至封閉結束後陸續交付，強調公司進行全球佈局調配產能，因此對公司影響不大。
永裕則通知客戶調整出貨時間，員工到崗情形進行封閉生產，由於封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，使部分員工返工情形受影響，公司將持續評估當地疫情對財務業務之影響。
台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電為此表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產。半導體矽晶圓廠合晶則說，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會有影響。至於日月光表示，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加，員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。
今日午盤台積電跌15元，來到583元，跌幅2.5%。合晶午盤跌2.4元，來到68.7元，跌幅3.3%。日月光跌2元，來到102.5元，跌幅近2%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。