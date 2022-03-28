17年來首次！游錫堃呼籲 全民拚通過965萬票複決高門檻
立法院長游錫堃今（28）日與四大黨團總召正式公告18歲公民權的修憲案。游錫堃指出，公民複決需要965萬的同意票，全國同胞來當志工共同來推銷，希望能夠順利通過，未來就會多90萬票，讓年輕人共同決定國家的前途。
「這是17年來的第一次」，游錫堃說，這次的修憲跟過去的7次修憲案不同，過去是國民大會，這次是立法院通過以後，然後交付公民複決。這次也是台灣歷史上第一次用公民複決讓修憲案生效，真的非常珍貴。
游錫堃表示，感謝朝野黨團大家共襄盛舉，能夠有109票通過18歲公民權的修憲案。至於是否綁年底的地方大選，必須公告後6個月送中選會，中選會願不願意綁年底地方選舉，應該要尊重中選會的職權。
游錫堃指出，趕在3月底完成18歲公民權的修憲案而且公告，就是主觀上有希望與選舉一起，因為這次公民複決門檻非常高，必須要公民數的1/2，2020年總統當選人的票數很高，卻也沒辦法通過公民複決門檻。
「這個通過的意義嚴重大」，游錫堃表示，有了18歲公民，等於有將近90萬年輕人的選票，未來也能讓年輕人共同決定國家的前途，也讓台灣重大的決策有年輕的意見在裡面，讓所有決策更貼近年輕化。