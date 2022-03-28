COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

17年來首次！游錫堃呼籲　全民拚通過965萬票複決高門檻

▲立法院長游錫堃今（28）日與四大黨團總召正式公告18歲公民權的修憲案。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.28）
▲立法院長游錫堃今（28）日與四大黨團總召正式公告18歲公民權的修憲案。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.28）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-28 12:36:152022-03-28 12:44:21

立法院長游錫堃今（28）日與四大黨團總召正式公告18歲公民權的修憲案。游錫堃指出，公民複決需要965萬的同意票，全國同胞來當志工共同來推銷，希望能夠順利通過，未來就會多90萬票，讓年輕人共同決定國家的前途。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「這是17年來的第一次」，游錫堃說，這次的修憲跟過去的7次修憲案不同，過去是國民大會，這次是立法院通過以後，然後交付公民複決。這次也是台灣歷史上第一次用公民複決讓修憲案生效，真的非常珍貴。

游錫堃表示，感謝朝野黨團大家共襄盛舉，能夠有109票通過18歲公民權的修憲案。至於是否綁年底的地方大選，必須公告後6個月送中選會，中選會願不願意綁年底地方選舉，應該要尊重中選會的職權。

游錫堃指出，趕在3月底完成18歲公民權的修憲案而且公告，就是主觀上有希望與選舉一起，因為這次公民複決門檻非常高，必須要公民數的1/2，2020年總統當選人的票數很高，卻也沒辦法通過公民複決門檻。

「這個通過的意義嚴重大」，游錫堃表示，有了18歲公民，等於有將近90萬年輕人的選票，未來也能讓年輕人共同決定國家的前途，也讓台灣重大的決策有年輕的意見在裡面，讓所有決策更貼近年輕化。

▲立法院長游錫堃今（28）日與四大黨團總召正式公告18歲公民權的修憲案。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.28）
▲立法院長游錫堃今（28）日與四大黨團總召正式公告18歲公民權的修憲案。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.28）

立院公告18歲公民權修憲案　藍綠為是否綁大選吵翻天

18歲公民權修憲綁大選？國民黨：民進黨堅持公投脫鉤大選

朱立倫反對18歲公民權綁大選　民進黨：反改革真面目

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀