威爾史密斯揍人原因曝光！網友逆風一面倒：被扁剛好

53歲威爾史密斯（Will Smith）以《王者理查》，勇奪第94屆奧斯卡影帝，典禮上卻發生意外插曲，嘉賓克里斯洛克開玩笑說等不及看潔達蘋姬史密斯演《魔鬼女大兵2》，嘲笑潔達的脫髮疾病，威爾史密斯怒氣衝衝，上台揍克里斯洛克一拳，為太太出頭，還大聲咆哮：「不要用你的臭嘴說出我老婆的名字。」場面超級尷尬。
威爾史密斯在致詞的時候落淚表示，在這個行業承受太多霸凌和他人的不尊重，他得隨時保持笑容、假裝沒事，但如同他在《王者理查》飾演的抓狂爸爸一樣，這一刻他必須保護家人，「愛會讓你做出瘋狂的事。」他也為自己的失序行為道歉，希望奧斯卡還會再邀請他參加典禮。事實上潔達蘋姬史密斯患有脫髮疾病4年多，在女兒的支持之下理個大光頭，勇敢面對自己，也站出來鼓勵全球1.4億名患者。
喜劇演員出身的克里斯洛克口才過人，毒舌風格的玩笑話常引起爭議，6年前他讓3個亞裔兒童拎著公事包扮會計師，諷刺東方人是一群精通數學的勤奮員工，「如果有人被這個笑話冒犯，大可以用你的手機發條推特，不過你的手機也是這些孩子們做的。」暗指亞洲的童工問題，導演李安不滿受到種族歧視，向影藝學院遞交抗議信。
網友也一面倒力挺威爾史密斯，留言「保護老婆的男人Respect」、「真男人啊，妻子是我要過一輩子的」、「沒Set的話，護妻真男人」、「護妻，威爾真男人」、「霸氣護妻」、「真愛妻男人」、「開別人老婆的玩笑，再熟都會不爽」、「用他老婆名字和她的疾病當玩笑開真的沒水準」、「拿別人老婆開玩笑那真的是欠扁」、「拿這個開玩笑很惡劣」、「拿人家老婆的疾病在這種大場合開玩笑，那被扁也是剛好而已」。