清明祭祖不只金紙蛋糕！發光「金元寶」開賣：吃了會保庇
清明祭祖時節到來，這年頭不只講環保，還要有創意，《NOWnews今日新聞》曾報導基隆50年歷史的建興餅店，把金紙財子壽做成「千誠蛋糕」，拜完吃掉免燒金！沒想到清明節店家再秀奇招，推出「吃了會保庇」的金元寶麵包，還搭配金紙蜂蜜蛋糕一起組合成「祖先先祭組」的拜拜專用套組，為清明套裝推出「緬懷先祖價」，再度讓網友瘋狂敲碗「狂喔」、紛紛詢問「怎麼訂購」，還引來粉絲tag朋友說要「燒給你吃」，令人莞爾。
「財子壽蜂蜜千誠蛋糕」，是以有機蛋、低筋麵粉、天然龍眼蜜搭配生乳，印上「福」字、製作成正足四方金財子壽的造型，還點綴一方金箔。全新「金元寶麵包」採用安佳奶油丹麥麵包製成，油亮外型正好呼應金光閃閃的元寶印象，引來粉絲大讚「哇～這個元寶看起來就好吃」。
店家在粉專上更幽默將「吃了會保庇」的金元寶麵包，搭配金紙蜂蜜蛋糕一起組合成「祖先先祭組」的拜拜專用套組，推出預購限定200組的清明套裝「緬懷先祖價」，不少網友紛紛敲碗「想訂購」，還有粉絲開玩笑表示「如果中元普渡的三牲也可以用這樣做就好了」。
更釣出很有默契的臉友，在下方留言給同好說「妳是不是會很喜歡」，還獲得讚賞「這個很特別耶！創意十足又可拜拜又可以吃讚啦」，餅店充滿創意的趣味作品，讓人開了眼界。