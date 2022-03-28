粉絲噴10萬追求！國光女神只愛主持大咖：看到他會受不了

人氣直播主許薇安進駐「Up直播」吸引高人氣，上過《康熙來了》、《國光幫幫忙》等綜藝節目的她，除了談吐率真幽默，更是擁有高顏值、身材的正妹，170公分修長雙腿、加上34E、24、34傲人三圍，讓粉絲相當傾心。單身3年的許薇安，卻直呼綜藝大哥胡瓜才是天菜，忍不住告白心中男神：「每次錄影看到瓜哥會受不了，他是我的第一名！」





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▲許薇安擁有34E傲人雙峰的好身材。（圖／Up直播提供）

▲許薇安自在享受陽光。（圖／Up直播提供）

▲許薇安熱愛舞台累積高人氣。（圖／Up直播提供）

高中開始投入演藝工作，許薇安從模特兒、廣告拍攝、活動主持嶄露頭角，媽媽也是模特兒出道，可說是遺傳了演藝基因，這兩年因疫情影響演出機會，她轉戰直播圈賺錢，很享受這份工作，也得到許多成就感，「在Up直播這裡分享生活，開心與粉絲們互動，還交到好多的朋友，真的很幸福。」





許薇安直播時遇過印象最深刻的事，就是粉絲告白「匯錢給你！」對方出於愛慕就直接匯出10萬元到帳戶，被她直接拒絕：「這筆錢我是不會收的，不是因為錢給多少來決定交朋友，希望是喜歡看我的直播、再來打賞送禮物給我肯定。」趕緊把這筆錢退還給該粉絲。





▲許薇安跨足直播衝刺事業。（圖／Up直播提供）

▲許薇安單身3年不急戀愛。（圖／Up直播提供）

對於粉絲們不離不棄追隨，她充滿感謝：「出發點是把你們當成朋友，不是一兩個人在挺我，而是大家集體一起努力幫我，謝謝你們讓我在直播開心做自己，生活變得多采多姿。」她形容自己個性大剌剌、樂天派，能把所有大事情都會變成小事，傳遞正能量給大家，但若遇到粉絲惡意騷擾訊息，會選擇直接刪除封鎖！





她單身超過3年，開出理想情人條件是要個性好、能開得起玩笑，她直呼：「韓國歐巴馬東石是我的菜！不喜歡鮮肉，比較喜歡大叔型，穩重又幽默。」更盛讚62歲的綜藝大哥胡瓜就是天菜，笑稱以前錄製《綜藝大集合》最開心，直接告白男神：「每次錄影看到瓜哥我會受不了，他是我的第一名！這是認真的！」





▲許薇安直呼胡瓜是天菜。（圖／Up直播提供）